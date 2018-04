Zapomeňte na kečup i kávu s sebou. Co by Ital nikdy neudělal

Na "stojáka" je kafe levnější

Nejvíc pravidel je spojeno s gastronomií, kterou Italové milují. S naším manuálem začněme hned po ránu, k němuž patří dobrá káva. Ital si ji dává při cestě do práce ve svém oblíbeném baru, a to buď samotnou, nebo se sladkým pečivem. Výhradně však na "stojáka" u pultu, přičemž stihne přelítnout titulky v novinách či prohodit pár slov s barmanem o včerejším fotbale. Taková káva je celkem rychlá a levná.

Cena kávy se liší podle toho, zda si ji objednáte na baru, nebo si sednete ke stolku a necháte se obsloužit. Zatímco u pultu zaplatíte za kávu zhruba euro, a to i v centru Říma, když si sednete ke stolku, bude vám účtován téměř dvojnásobek.

A pozor, v žádném případě si nekupujte kávu "take away", neboť pít kávu při chůzi se v Itálii považuje za čiré barbarství.



Kečup? Tak na to zapomeňte!

Klasická italská večeře v lepší restauraci není tříchodová jako u nás, ale čtyřchodová. Začíná se předkrmy (antipasto), pak následují jednoduché těstoviny či rizoto (primo), po nich se servíruje maso nebo ryba (secondo) a na závěr přichází dezert. Klidně si však můžete dát jen jeden či dva chody, celé menu není povinnost a patří spíše ke slavnostním nebo oficiálním večeřím.

Je ovšem několik věcí, které nesmíte nikdy udělat: když si objednáte čaj či kávu během jídla nebo požádáte o kečup, vysloužíte si nálepku křupana. Stejně budete za hlupáka, pokud si objednáte špagety s masovými kuličkami (jde o dvě odlišná jídla, primo a secondo, která se v žádném případě nekombinují, i když v Americe to tak dělají) či když požádáte o parmazán na těstoviny s mušlemi a dalšími plody moře.

A ještě několik rad. Špagety se na talíři nikdy nekrájejí, ale namotávají se na vidličku a káva se objednává až po posledním jídle či po dezertu, neboť plní roli digestivu. Proto se po jídle pije pouze espreso, nikoliv cappuccino či snad latte.

Italové jsou velice družní. Rádi se spolu baví na ulicích a podobných hloučků je k vidění spousta.

Na spropitném ušetříte

Pokud jste v lepší restauraci nebo na návštěvě u Itala doma, během tradiční večeře se pijí pouze dva nápoje, víno a voda. Objevují se sice už i coca-cola či pivo, ale to jen výjimečně. A do nápojů se nedává led.

A ještě jedna rada. "Pokud půjdu do nějaké vyhlášené restaurace v neděli, nikdy bych si neobjednával rybu, protože trh je v neděli zavřený a rybu budou mít už od soboty rána v lednici," vysvětluje obchodník Alberto Rossi z Neapole a dodává: "A také nikdy nejím na centrálních náměstích velkých měst. Vždycky je lepší zajít do bočních uliček, kde jsou podniky pro místní, které nabízejí perfektní kvalitu za nižší cenu. Důvod je jednoduchý, do jejich podniků se lidé musejí vracet, na náměstí přijedou každý den noví turisté."

Přestože jídlo v restauraci není v Itálii úplně levné, ušetříte tu za spropitné, většinou se nechává jen symbolická částka: když bude stát účet 89 eur za večeři, stačí když zaokrouhlíte jen na 90 eur a nikoliv na 100 eur.

Vyznat se v italských vínech je poměrně složité, zdejší vinaři produkují spoustu regionálních odrůd.

Nepřehrabujete se v zelenině

Italští trhovci jsou mimořádně alergičtí na dotýkání se či přehrabování v prodávaném ovoci a zelenině. Pokud si začnete sami vybírat, většinou vás hned okřiknou a zeptají se, co chcete. Nakupuje se očima a když si vyberete, ukážete na konkrétní ovoce či zeleninu a pokud neumíte italsky, prsty naznačíte množství. A prodejce vám kusy sám vybere a vloží do tašky.

Jedinou výjimkou představují supermarkety, ale zde má nakupující zase povinnost nasadit si igelitové rukavice na jedno použití, a teprve pak si vybrat ovoce a zeleninu. Je to trochu zvláštní pravidlo, ale je stále široce rozšířené.

Trhovci nesnášejí, když se jim někdo přehrabuje ve vystaveném ovoci a zelenině.

Neptejte se na mafii

Pokud se budete bavit s místními a nejsou to vaši dlouholetí přátelé, jednomu tématu se raději vyhněte. "Pozor na hovory o mafii. Přestože cizince toto téma fascinuje, neboť každý z nás viděl několik mafiánských filmů, v Itálii je otázka mafie stále velký a otevřený problém, který každý rok přináší spoustu vražd. Italové se o tomto tématu velmi neradi baví, je to pro ně nepříjemné. Proto se mu raději vyhněte," doporučuje cestovatelský server Tripadvisor. A tak pokud vás otázka mafie zajímá, raději si na toto téma kupte nějakou odbornou knihu.

Oblečení? Zabalte to nejlepší

Vyjít na ulici jen tak? V nedbalkách? To je naprosto vyloučené. Každý Ital miluje divadlo ulice, miluje oblékání a i když jde jen pro noviny, vystrojí se jako na rande.

Italové si potrpí na oblečení. Mimořádně důležité je mít perfektně čistý oděv, neboť tu nemají rádi lidi ve špinavém oblečení a snaží se jim vyhýbat.

Pokud jste pozváni na slavnostní večeři, oblékněte si to nejlepší oblečení, které s sebou máte. Italové často soudí lidi podle toho, co mají na sobě a pokud je člověk oblečený v levném oděvu bez vkusu a šmrncu, považují ho za příslušníka nižší třídy. A nedej bože, aby měl na sobě roztrhané či špinavé oblečení.

Italové milují oblékání a nikdy nechodí ve starých, roztrhaných nebo dokonce špinavých šatech.

Krásná žena, odřené auto

Zajímavý postřeh k oblékání přidává číšník Roberto, který žije už několik měsíců v Praze. "Když tady pozvu dívku na večeři, tak na ni jde přímo z práce, ve stejném oblečení, v jakém byla celý den. To by se v Itálii stát nemohlo. Tam odjede žena z práce domů, osprchuje se, oblékne si krásné šaty a celá se znovu nalíčí, i když jí to bude trvat mnohem déle," vysvětluje Roberto.

Zvláštní pravidla oblékání platí také pro návštěvu kostelů, hlavně na jihu země nesmíte mít holá záda či ramena, ale ani kolena. Zatímco na oblečení si Italové velmi potrpí, o auta se moc nestarají. Je to jen dopravní prostředek a protože jsou ulice v centrech italských měst velmi úzké a řidiči poněkud nepozorní, nová auta mají brzy spoustu škrábanců a odřenin. Ale nikdo to moc neřeší. Tedy hlavně na jihu země, v Miláně či Turíně, zvláště v případě dražších aut, už to tak docela neplatí.