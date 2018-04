Istrie, země velké turistiky...

Může se hodit Jak se tam dostat Máte několik možností - buď jeďte přes rakouský Villach na Ljubljanu, Koper a dále na Istrii, nebo ve Villachu zahněte na italské Udine a Terst (dále Koper, Istrie). Třetí možností je cesta přes Vídeň, Graz, Maribor, Ljubljanu a dále, případně z Mariboru přes Záhřeb, Rijeku, tunel Učka. Kam se podívat Navštivte známou jeskyni nedaleko Poreče. "Jama Baredine" je v sezoně otevřená denně od 9.30 do 18 hodin. Zajeďte do národního parku Brijuni (vstupné 180 kun pro dospělého, děti od 4 do 14 let zaplatí polovinu). Udělejte si výlet do známé hvězdárny ve Višnjanu nedaleko Poreče (www.astro.hr) nebo zavítejte do koupaliště nejznámějších sirnatých lázní v Evropě, Istarských toplic, s léčivou termální vodou a bahnem (www.istarske-toplice.hr). Užitečné adresy www.istra.hr

http://cz.croatia.hr