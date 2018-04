Istrie má teplé moře i na podzim

FÓRUM

Na místě, kde dnes stojí na fóru stará městská radnice původem ze 13. století, byl dříve chrám zasvěcený bohyni Dianě. Radnice slouží mimo jiné ke svatebním obřadům. Počet svatebčanů v Chorvatsku většinou hodně převyšuje obvyklá česká čísla. AUGUSTŮV CHRÁM

Přímo na hlavním náměstí (dnes fórum, dříve Trg republike) stojí už dva tisíce let starý Augustův chrám. Poměrně nevelká stavba ­ osmnáct metrů dlouhá a osm metrů široká ­ láká turisty sbírkou antického sochařství. PODZIMNÍ KOUPÁNÍ

Koupání v průzračných jadranských vodách je i nyní velmi příjemné. Vysokou teplotu si moře udržuje dlouho do podzimu. Pláže jsou navíc prázdné a ceny ubytování výrazně klesají. Přestože je hlavní letní sezona u konce, řada ubytovacích objektů, a především privátní apartmány, má stále otevřeno. Nejlepší koupání je v oblasti Verudely, Premantury nebo v deset kilometrů vzdáleném Medulinu. BENÁTSKÁ PEVNOST

Jeden ze sedmi vrcholků, na nichž se Pula rozprostírá, je doslova skryt ve středu města. Skoro vás při procházce po fóru ani nenapadne, že se nad vámi tyčí kopec se tři sta sedmdesát let starou benátskou pevností. Schody vedou z ulice Castropola a pro neznalé není snadné je objevit. Kromě úžasného panoramatu města a okolí stojí v pevnosti za vidění i námořní muzeum. TRŽIŠTĚ

V Pule se nachází velký trh s ovocem a zeleninou. Pokud chcete udělat větší nákup, rozhodně se sem vyplatí zajet. Ceny jsou totiž přizpůsobeny místním, a nejsou proto tolik našponované" jako ceny v turistických centrech. Mimo jiné tu najdete i velkou halu ­ tržnici, kde se každé ráno prodávají čerstvé úlovky ryb, měkkýšů a hlavonožců.

Jedním z důkazů rozkvětu Puly za vlády císaře Augusta na přelomu letopočtů, kdy mělo město kolem třiceti tisíc obyvatel a bylo správním centrem Istrie, je dva tisíce let staré malé římské divadlo. Stojí nenápadně ukryto na svahu pod benátskou pevností. V současné době se tu konají různé kulturní akce. Tím nejkrásnějším, co může Pula nabídnout, je amfiteátr. Dvaatřicet metrů vysoká, elipsovitá stavba z počátku našeho věku, je blízko přístavu.