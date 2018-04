Strach vítězí. Kvůli absenci turistů je z Istanbulu město duchů

Kouzlo největšího města Turecka po staletí vábilo návštěvníky. V Istanbulu je řada pamětihodností i krásných scenérií, od historických mešit a paláců až po nádherný výhled přes šumivý Bosporský průliv. Avšak pro lidi pracující v kdysi kvetoucím turistickém sektoru představuje sebevražedný útok z minulého týdne další ránu pro odvětví, které se již tak potácí kvůli sérii útoků z letošního roku.

Kritický bod

„Je to katastrofální,“ říká Orhan Sönmez, když zoufale nabízí prohlídky chrámu Hagia Sofia, rozsáhlé bývalé mešity a kostela, jenž je nyní muzeem. „Celý život jsem byl turistickým průvodcem. Ale většina z nás se teď dostala do kritického bodu, kdy nevíme, jestli můžeme takto pokračovat. Je to tragédie,“ uzavírá Sönmez.

Restaurace jsou prázdné v celém turistickém okrsku Sultanahmet a pokoje v pětihvězdičkovém hotelu je možné rezervovat za zvýhodněné ceny. Atmosféru města duchů posiluje i fakt, že mnoho obyvatel Istanbulu město opustilo kvůli devítidenním svátkům, které začaly v sobotu.

Mezi 45 lidmi zavražděnými na Ataturkově letišti během atentátu bylo 19 cizinců. Z útoku jsou podezřelí džihádisté z takzvaného Islámského státu. Analytici tvrdí, že útok mohl být záměrným pokusem oslabit turecký stát poškozením jeho turistického průmyslu.

Islámský stát je obviňován i z lednového sebevražedného výbuchu, jenž zabil 12 německých turistů v okrsku Sultanahmet. Tři Izraelci a jeden Íránec pak zemřeli při dalším útoku v březnu na obchodní třídě Istiklal.

Radikální kurdská skupina TAK, která během letošního roku provedla v Turecku několik útoků, také varovala zahraniční turisty poté, co zabila 11 lidí v Istanbulu při automobilovém výbuchu v červnu. USA, Německo a několik dalších zemí varovalo své občany před hrozbami v Turecku, které je kandidátem na členství v Evropské unii.

Turecké vlajky vlají na půl žerdi u Atatürkova letiště v Istanbulu.

Ti, kteří do země stále přijíždějí, tvrdí, že si užívají klidu a ticha v době, kdy se útoky džihádistů odehrávají po celém světě. „Může se to stát v kterémkoliv městě, je to taková loterie neštěstí,“ říká irská návštěvnice Nessa Feehanová, která si prohlíží prázdné obchody v okrsku Sultanhamet, čímž si krátí čas během zastávky na své cestě do Indie. „Místní lidé jsou opravdu přátelští a já vážně myslím, že se vrátím, abych zde strávila více času,“ uzavírá.

Situaci zachraňují Číňané

V květnu Turecko postihl nejhorší pokles návštěvnosti za posledních 22 let, meziročně o minus 35 procent. Sektor, který běžně vydělává 30 miliard eur (zhruba 813 miliard korun), přešel do volného pádu. Částečně šlo o důsledek ruského zákazu turistických zájezdů do Turecka, jímž Moskva potrestala Ankaru kvůli ostrému diplomatickému sporu.

Zákaz byl zrušen minulý týden, kdy se obě země usmířily. To byl důvod k oslavám v rekreační provincii Antalya, kam se Rusové tradičně jezdí houfně opalovat. Bude to vzpruha pro celý turistický průmysl, ale Rusové spíše upřednostňují all-inclusive pobyty na tureckém tyrkysovém pobřeží než zájezdy za historií Istanbulu. „Pokud to tak půjde dál, mnoho obchodů skončí,“ řekl Ismail Çelebi za lesknoucím se pultem svého klenotnictví. „Uvažuji o tom, že se přestěhuji do USA. Tady nemohu vydělat peníze,“ dodává.

Velké čínské turistické skupiny, které stále přijíždějí, jsou asi jediným světlým bodem na obzoru, tvrdí Çelebi s tím, že utrácejí „šílené peníze“. „Ale nestačí to,“ dodává. „Potřebujeme i Američany a Evropany“. Jeho obchod je přitom co by kamenem dohodil od místa, kde před šesti měsíci bomby zabily dvanáct Němců, a Çelebi říká, že lidem nevyčítá, že sem nechtějí chodit. „Dokonce i já se bojím chodit sem pracovat,“ uzavírá.