Istanbul: tepající město dvou kontinentů

Rozkročen mezi Evropou a Asií je dnes megapolí (má 11 milionů obyvatel), která má mnohem blíže k Jakartě či Mexiko City než k Londýnu a Paříži. V bludišti paláců, slumů, vilových čtvrtí, panelových sídlišť, ucpaném miliony troubících a páchnoucích aut se skrývá omamné dědictví dvou velkých říší - byzantské a osmanské -, které svými kořeny sahá až hluboko do antického starověku.Branou ke hledání stop zašlých civilizací je Aja Sofia, po století největší chrám křesťanského světa, jímž chtěl jeho tvůrce, císař Justinián, zastínit i bájný chrám Šalamounův. Klenby chrámu proto podpírají sloupy ze starověkých metropolí Baalbeku a Efesu, na stavbě pracovalo deset tisíc dělníků pět let a na výzdobu bylo použito šestatřicet tun zlata. Dnes, po patnácti stoletích, patří Aja Sofia k největším svatostánkům světa. Z krásné byzantské výzdoby se do dnešních dnů zachovaly jen fragmenty mozaikové výzdoby, v níž dosahovali Byzantinci dokonalosti. To málo, co pod bílou omítkou po pěti stoletích po přeměně chrámu na mešitu zůstalo, patří k nejskvělejším ukázkám tohoto druhu umění. Osmanská doba přidala chrámu jen minarety, lustry, trochu vnitřní výzdoby, což je důvodem k zamyšlení o pokoře dobyvatelů před starodávnou civilizací. Hned naproti Aji Sofie je pod zemí ukryt další ze zázraků Byzance - obrovská podzemní cisterna, kam se přiváděla akvadukty, jejich část zůstala také zachována, voda z několik desítek kilometrů vzdálených lesů. Tajemně působící cisterna je spíše než technickou stavbou obřím podzemním chrámem, jehož klenutý strop podpírají stovky antických sloupů.Vedle Aji Sofie bylo také centrum byzantského Konstantinopolu - Hipodrom. Z této stavby pro 100 000 lidí se zachovalo málo - jen ovál, uprostřed něhož jsou dva obelisky: první, egyptský, byl kdysi ozdobou chrámu v Karnaku, druhý, byzantský, je "až" z desátého století. V putování za dědictvím Byzance nelze minout klášter Chora (Kariye muzeum), kde se daleko lépe než v monumentální Aji Sofii zachovala vnitřní výzdoba, jež zůstala pod zabílením osmanských dob takřka neporušená. Velikost středověkého Konstantinopolu dokreslují i mohutné hradby, jež staletí jen mírně pošramotila. Osmanská říše, která se prohlašovala za nástupkyni té byzantské, se snažila svoji předchůdkyni překonat a také to, co po sobě ve městě zanechala, je podobně velkolepé. Do doby sultánů, vezírů, eunuchů a harémů vede cesta přes palác Topkapi na Zlatém rohu, který ukrývá mnoho osmanských pokladů, přes harém na asijské straně Bosporu až k velkolepému paláci Dolmabahce, postavenému na březích průlivu v polovině minulého století. Stejně pozoruhodné jsou mešity. Modrá mešita z první čtvrtiny sedmnáctého století tvoří protipól původně křesťanské Aji Sofie a v mnohém ji překonává. Krásou a rozmanitostí však tuto mešitu předčí Sulejmanova mešita, jejíž rozmanitý komplex je sám o sobě malým městem. Fascinující je ovšem i život Istanbulu, balancující na rozmezí Evropy a nefalšovaného Orientu. Takřka povinná je návštěva Velkého bazaru, obrovitého labyrintu obchůdků, zlatnictví a čajoven, který je sice dnes už hlavně atrakcí pro turisty, ale v některých méně navštěvovaných zákoutích lze ještě popít v klidu skleničku silného dobrého čaje.Přestože ceny jsou zde šité na obíraní turistů, lze tu při troše smlouvání i poměrně výhodně nakoupit - předevšímzlato, oblečení a stále ještě i kožené zboží. Jinde ve městě lze však to samé pořídit levněji. Poznat opravdový istanbulský život lze hned, jakmile ve starém městě odbočíte z turistických tras. Je to napínavé dobrodružství, protože s většinou lidí se jinak než turecky nedomluvíte, a tak je dobré mít s sebou napsaný název a adresu hotelu. Večer je především v letním Istanbulu tou nejkrásnější částí dne. Nejlepší je najít si kavárnu nebo hospůdku na břehu Marmarského moře, při dobré finanční situaci i restauraci v historické výletní čtvrti na březích Bosporu. Doporučit naopak nelze místní diskotéky a noční kluby, jejichž návštěva bývá velmi drahá. V okolí Istanbulu se dá i koupat v moři, které je ve městě znečištěné, avšak třicet kilometrů od centra jsou na březích Černého moře pěkné pláže. Koupat se jezdí i na Princezniny ostrovy na jih od města, které jsou oblíbeným výletním sídlem místních boháčů.

RADY NA CESTU:

Pokud můžete, jezděte po Istanbulu co nejméně autem. Zácpy ve vnitřním městě jsou nepřetržité. Proto přes den hlavně žádné okružní jízdy. Pozor na turecké liry - je jich 250 000 za dolar a milionové a statisícové bankovky jsou si podobné. V okolí hlavních pamětihodností pozor na náhončí do obchodů - připraví vás o čas i o peníze. V Turecku mají dobré místní pivo Efes, které však nepodávají v kavárnách. K turecké klasice patří mentolová Raki, turecká káva v džezvě, a především silný čaj.