Istanbul: jedno z nejhezčích měst světa a magnet cestovatelů

Slávu a bohatství města na Zlatém rohu opěvovali již dávní cestovatelé v čele s Markem Polem a věhlas kupodivu neutichá ani v současné době. Istanbul, bezpečná brána do Orientu, rozkládající se na pomezí dvou kontinentů, láká také čím dál víc českých turistů.

Vůně kebabu, lahodného čaje a vodní dýmky

Z letadla vystupujeme na letišti Sabiha Gocken v asijské části města a procházíme moderní klimatizovanou halou, kde svět obchodů a blikajících informačních tabulí ostře kontrastuje s vyvolávači a naháněči dopravních společností, kteří se snaží ulovit co nejvíce zákazníků a zajistit si výdělek.

Istanbul se svými bezmála 14 miliony obyvatel má skvěle organizovanou městskou dopravu. Nastupujeme do jednoho z autobusů, který nás přiblíží na metro. Je poledne a hustota provozu si v ničem nezadá s ucpanou pražskou Jižní spojkou v dopravní špičce. Už za necelou hodinu však vystupujeme na náměstí Taxim a můžeme pokračovat metrem a později tramvají do historického centra Istanbulu.

„Hello, my friend!“ huláká malý klučina, který pobíhá po chodníku nedaleko Modré mešity a nahání turisty do stánku s kebabem, „would you like a kebab?“ Jasně že chceme, ale první, co nás zajímá, je zbavit se těžkého batohu a osprchovat se v nedalekém hostelu, kde máme rezervované ubytování. Pak teprve nás bude zajímat žvanec, čaj a vodní dýmka. Náš hostel je deset minut chůze od Modré mešity v samém centru. Netrvá tedy dlouho a jsme zpět a zaháníme hlad jedním z mnoha skvělých jehněčích kebabů.

Na hlavních turistických trasách vedoucích od Modré mešity a Aya Sofia k Tulipánové mešitě a ke Kapali Çarşı (tzv. Velkému bazaru) nebo na druhou stranu ke Galatskému mostu bývá většinou spousta lidí. Odbočujeme proto do jedné z postranních uliček a rázem se dostáváme do úplně jiného světa. Omšelé domy s oprýskanou omítkou, zastrčené čajovny, obchůdky, racci, muži diskutující u vodní dýmky a vůně nedalekého moře, to vše je možné najít při krátké odbočce z turisty přeplněných ulic. Stačí přisednout ke stolu, objednat si čaj a dýmku a jen tak koukat na svět kolem sebe a vstřebávat onu neopakovatelnou atmosféru kosmopolitního města, kde na každém kroku dýchá mnohasetletá historie.

Sultan Ahmed Cami (Modrá Mešita) Galatský most je známý spoustou rybářů. Turisté si mohou půjčit pruty a chytat ryby.

Tradiční a skoro povinný památkový okruh

Putování po pamětihodnostech a zajímavých místech začínáme vždy mezi dvěma největšími dominantami na Zlatém rohu. Po pravé ruce se k nebi tyčí šest minaretů Sultan Ahmed Cami, tzv. Modré mešity, a vlevo stojí Aya Sofia. Mezi oběma mešitami vznikl parčík s fontánami. Je zrovna konec ramadánu a na trávnících v parku posedávají rodiny s dětmi, piknikují a rozprávějí. Setkává se zde tak pestrobarevná směsice místních a turistů z celého světa.

„Ty minarety k téhle mešitě nějak nepasují,“ ukazuje kamarádka na Aya Sofia. Původně to byl křesťanský svatostánek, který nechal vystavět císař Justinián v roce 532. Po dlouhých téměř 1000 let do dokončení katedrály v Seville v roce 1520 se jednalo o největší sakrální stavbu na světě. Až do roku 1453 zde sídlil patriarcha autokefální pravoslavné církve. Téhož roku Istanbul dobyla vojska vedená Mehmedem Dobyvatelem, který ji přeměnil na mešitu a nechal dostavět minarety. V roce 1934 se v rámci Atatürkových reforem sekularizoval stát a církev a od té doby slouží Aya Sofia jako muzeum.

Yeni Cami (Nová mešita) u Galatského mostu Park Sultan Ahmed mezi Hagia Sophia a Sultan Ahmed Cami patří mezi oblíbená místa pro rodinná setkání a pikniky.

Už zdálky pak obdivujeme naproti stojící další památku - Modrou mešitu, postavenou v roce 1617 pro sultána Ahmenda I. Výjimečnost stavby představující vrcholné umění osmanských architektů a stavitelů tkví hlavně v počtu minaretů. Podle obecných pravidel respektovaných při stavbě mešit vždy platilo, že má mešita mít jen jeden, výjimečně pak dva minarety. Šest minaretů může mít jen mešita v Mekce. Pověst praví, že Ahmend I. nechal na usmíření protestující náboženské obce postavit v Mekce sedmý minaret.

Pokračujeme po tramvajových kolejích směrem k Tulipánové mešitě a Velkému bazaru. Prodíráme se mezi davy turistů a děvčata studují ceny zlata a stříbra ve zdejších obchodech. „Moc levné to není,“ hodnotí výši cen, „v kurdském Vanu to bylo mnohem lepší.“ „Kluci, zastavte!“ volá kamarád a staví se do fronty na jeden z mnoha dalších kebabů, „Teď jsem si nechal přidat chilli“. Takových zastávek bude během naší návštěvy Istanbulu ještě hodně.

Další zajímavostí, kterou nemůžeme minout, je Kapali Çarşı (tzv. Velký bazar) a na něj v podstatě navazující Egyptský bazar. Blahořečíme prozřetelnosti Mehmeda Dobyvatele, který v letech 1455 – 1461 nechal postavit na konci Hedvábné stezky sklady pro zboží. Tržiště bylo po celém známém světě vyhlášeno jako místo, kde se obchodovalo hlavně s kořením, kůží, keramikou, šperky a koberci. Věhlas přetrval i do dnešních dob. Je pozdě odpoledne a za chvíli se bude zavírat. „Kde je těch 400 tisíc lidí, o kterých jsi mluvil a kteří denně v sezoně navštíví tohle tržiště?“ ptá se kamarádka. Mezi stánky totiž procházíme skoro sami. Během staletí tady vybudovali na 1 200 obchodů schovaných v celkem 58 krytých pasážích rozkládajících se na ploše 45 hektarů. „Příteli, nechceš triko?“ volá na mě prodejce od stánku a mává trikem s potiskem I love Istanbul. I když původní cena klesla po krátkém rozhovoru ze 100 tureckých lir na 25, mám pocit, že bych si takový kýč stejně neoblékl a k nelibosti prodejce odcházím.

Život na ulici nedaleko Velkého bazaru Život na ulici nedaleko Velkého bazaru

U Galatského mostu stojí ještě Yeni Cami (Nová mešita). Název je poněkud matoucí, protože stavět se začala už v roce 1597. Vládnoucí sultán Mehmed III. ji nechal postavit na žádost své matky a ženy svého otce Murada III. Samotný Galatský most je jedním z největších lákadel v Istanbulu a bývá v obležení nadšených rybářů a turistů, kteří si tu půjčují za úplatek rybářské náčiní. Nalovené rybky dávají do plastových lahví nebo větších nádob s vodou a často je pak pouští zpátky do moře.

Za mostem přicházíme k rybím trhům a restauracím. Poletuje tu spousta racků hledajících něco k snědku. Za trhem a několika na sebe navazujícími zahradními restauracemi stojí velký černý náklaďák s upravenou korbou. Z reproduktorů se line jeden francouzský šanson za druhým a mezi stoly pobíhá vysoký šlachovitý vlasatý chlapík. Vykládá nám, jak se kdysi rozhodl opustit Paříž a se svým autem dojel až sem a nakonec tu i zůstal. „Tenhle krám už stejně nikam nedojede, tak tu už asi zůstanu napořád. Líbí se mi tady,“ dodává s úsměvem. Čaj dělá stejně dobrý jako Turci.

Malá čajovna zastrčená ve vedlejší uličce mimo hlavní turistické trasy

Voda a James Bond – základ úspěchu

Mešity, parky, mosty a tržiště zdaleka nejsou všechno, co Istanbul nabízí. I zdejší podzemí stojí za návštěvu. Sestupujeme po ztemnělých schodech a před námi se otevírá až neskutečný prostor tzv. Yerebatanské cisterny, zásobárny vody postavené v 6. století. Tentam je hluk a shon rušných ulic plných turistů, a i když tu rozhodně nejsme sami, oceňujeme atmosféru spoře osvětlené ohromné místnosti. V průvodci se píše, že nádrž má na půdorysu rozměry 140 na 70 m a dokázala pojmout až 80 000 m³ vody. Původně před novodobými stavebními úpravami sahala voda až do výšky osmi metrů a byla sem přiváděna z 19 km vzdáleného Bělehradského lesa.

„Tak tady se točila ta Bondovka?“ utahuje si z nás kamarádka, „konečně už vím, proč jsme sem vlastně šli.“ Ovšem srdce nadšence a fanouška filmového hrdiny a agenta MI6 se nedá zviklat. Sean Conery, coby James Bond, v dnes již legendární bondovce From Russia with Love, se tu projížděl na loďce. Matoucí snad může být jen skutečnost, že ve filmu jsou tyto cisterny umístěné pod sovětskou ambasádou.

V istanbulském metru Tradiční prodej pomerančové a grepové šťávy.

Sex jako důvod úpadku impéria

Na závěr si necháváme muzejní expozice paláce Topkapi. Věhlas prezentovaný v průvodcích je přímo úměrný délce fronty u pokladen, je to tak na hodinu a půl. Nakonec vytrváme a máme tak jedinečnou možnost nahlédnout pod pokličku života na sultánově dvoře. Palác Topkapi byl postaven nedlouho po dobytí Istanbulu vojsky Mehmeda Dobyvatele a sídlem sultánů byl až do roku 1853, kdy se Abdülmecid I. rozhodl přestěhovat svůj dvůr do nově postaveného paláce Dolmabahçe.

Procházíme historickými budovami i místnostmi harému. Obdivujeme bohatě zdobené předměty denní potřeby, stěny obložené dekorovanými keramickými dlaždicemi, apod. Nejpozorněji ovšem vnímáme průvodcovský výklad o životě žen v sultánově harému. Pánové zpozorní nejvíc v okamžiku, kdy je řeč o vládě Murada III, který zplodil za svůj život 103 dětí, z nichž 54 ho přežilo.

Odlehlá ulička starého Istanbulu ve čtvrti Sultanahmed Život na ulici nedaleko Velkého bazaru

Jedním z pravděpodobných důvodů úpadku Osmanského impéria bylo zavedení institutu tzv. Kafes (vězení, cela), který měl výrazně omezit bratrovraždy spojené s boji o trůn. Ahmed I. proto určil, že po jeho smrti nastoupí na jeho místo podle tradice prvorozený syn a všichni jeho bratři a potenciální konkurenti budou přestěhováni do uzavřených palácových prostor, kde setrvávali až do smrti vládnoucího sultána. Měli samozřejmě své služebné a konkubíny. Ty prý nesměly tyto uzavřené prostory opustit, dokud neotěhotněly, což ale bylo v podstatě nemožné. Zabránění jejich těhotenství byla totiž věnována velká pozornost, počínaje např. chirurgickým odstraněním vaječníků nebo aplikací pesarů konče. Pokud se přesto stal zázrak a některá z žen otěhotněla, byla okamžitě popravena utopením. Úpadek Osmanského impéria je často připisován právě existenci Kafesu. Sultáni se pak často do normálního života vraceli pomatení, blázniví a neschopni racionálního úsudku.

Istanbul, bezpečný Orient

Istanbul je dnes moderním kosmopolitním městem, které si ale ve svém historickém centru uchovává svou svébytnou atmosféru. Destinace je atraktivní po celý rok a od podzimu do jara tu potkáme výrazně méně turistů než v letní sezoně. Láká-li vás bezpečný Orient, neváhejte. Opravdu to stojí za to.