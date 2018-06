Craig a Kasia, majitelé Larchside B&B kousek od Portree

Manželé Craig a Kasia McMorlandovi mají v Achachork kousek za Portree svůj vysněný Larchside Bed and Breakfast. Ročně zde přivítají tisícovku hostů, polovina z nich zamíří na Skye z USA. Co je na ostrově fascinuje a co nesmí turistům chybět v kufru?



Kde vznikl nápad otevřít si vlastní Bed and Breakfast?

Ten ve mě zasel můj otec. Jako malý kluk jsem s ním často cestoval po Skotsku a tímto způsobem jsme nocovali. Táta byl velmi zaměstnaný člověk, který celý život snil o vlastním B&B. Sen, který si bohužel nikdy nesplni. On ve mě nápad zasel a já semínko nechal vyrůst.

Takže jste v dospělosti mířil rovnou do pohostinství?

Vlastně ne. Po mém studiu IT jsem začal pracovat v branži, ale záhy zjistil, že to není to pravé. Poté jsem v Krakově na svatbě přátel poznal Kasiu, která mě následovala do Glasgow. Mým prvním dárkem pro ni byla cesta Skotskem, která nás přivedla až do Torridoru - malinkaté osady na západě Skotska. Když jsme jednoho rána vyhlédli z okna B&B, začala se nad zátokou zrovna zvedat mlha. V ten okamžik jsme najednou věděli, co chceme: pryč z města a otevřít si vlastní B&B.

Splnil ten sen vaše představy? Motivuje vás tato práce?

Vést B&B se dá rozmanitostí srovnat snad jen s přírodou tam venku. Je strašně fajn potkávat stále nové lidi, navíc z nejrůznějších zemí, kultur. Mými hosty byli třeba vědci z Antarktidy či Miss Arkansas. Za sezonu zde uvítáme přibližně tisícovku hostů. Polovina z nich přijíždí z USA, 25 procent z Německa a zbytek je mix z celého světa. Nejvíc asi vzpomínám na německý pár. Těm se na Skye tak líbilo, že sem příští rok se dvěma svědky přijeli znovu - na svou svatbu. Z ženicha jsem udělal pravého Skota a oblékl ho do svého kiltu. A místo pohodové hudby jsem pustil ke snídani jejich oblíbené AC&DC. Fotoalbum, které mi pak jako gesto díků poslali, bylo odměnou za mou každodenní práci. A takových příhod bych měl v zásobě spoustu.

Jaký je život na ostrově Skye?

Máme to privilegium bydlet v Portree, a tudíž uprostřed přírody, s výhodami civilizace: rychlým internetem, lékařskou službou i obchody v blízkosti. To ve Skotsku není samozřejmostí. Ale jsou tu i nevýhody. Ačkoli tu máme nemocnici, při komplikacích jsme odkázáni na nemocnici ve 180 kilometrů vzdáleném Inverness. A cesta tam bez dálničního spojení trvá hodně dlouho.

Žijete tu společně s polskou manželkou. Kasio, co se vám na Skye líbí? Postrádáte něco z Polska?

Skye buď milujete, nebo nenávidíte. Většina ho ale miluje - stejně jako já a Craig. Stejně jako Craig si vážím privilegia žít na jednom z nejkrásnějších ostrovů Skotska s nádhernou přírodou přede dveřmi a prima lidmi. Ale začátek je vždy těžký a pro mě to byly začátky dva: nejdřív skok z Polska do Glasgow a pak dál na západ na Skye. Naštěstí žijeme v malém městečku, kde se všichni znají, lidé jsou zde otevření a hodně si pomáhají. A to je tu strašně důležité hlavně v zimě, kdy začne v říjnu pršet a prší skoro nepřetržitě až do března. Věřte mi, v zimě byste tu být nechtěli. Vždyť se také říká, že teprve po první zimě zjistíš, jestli tu dokážeš žít. A co mi tu chybí? Občas polské jídlo. Ale díky tomu, že tu mám několik polských přátel, mi nechybí vlastně nic.



Kasio, co by nemělo v kufru návštěvníků rozhodně chybět?

Zcela určitě pláštěnka (smích). A dostatek oblečení pro čtyři roční období denně. Jednou tu sněžilo i začátkem června. Chyba by byla očekávat počasí z fotek cestovních katalogů prezentující ostrov pod modrou oblohou. Je potřeba počítat se vším. Ale pro toho, kdo rád fotí, je Skye s neustále měnícím se světlem hotový ráj. Proto tu žije i hodně umělců.