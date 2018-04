Island: země, kde koně mají oči jako horská jezera...

Islandští koně se nejčastěji chovají polodivoce. Pastvu mají většinu roku k dispozici více než sporou a jen zřídkakdy dostanou ke skromné stravě, kterou si sami najdou, nějaké přilepšení. Spokojí se skutečně s málem a v dobách, kdy v tuhých a dlouhých zimách na Islandu docházelo seno, byli dokonce schopni přežít díky ochotě živit se sušenými sledi.

Oblíbeni jsou také pro svou povahu, která se vyznačuje pracovitostí, radostí z pohybu i z přítomnosti člověka. Ačkoliv výška islandských koní dosahuje maximálně 134 cm, a měli by tedy spadat do kategorie pony, jsou Islanďany a Evropany řazeni mezi koně, neboť jsou stavěni k nošení dospělého člověka. Pro Islanďany je to prostě kůň, a to ten nejlepší...

Islandští koně mají několik zvláštností. V první řadě je to schopnost pěti chodů. Kromě běžného kroku, klusu a cvalu ovládají i mimochody skeid a tölt. Tölt, čtyřdobý rychlý jinochod, je považován za velmi pohodlný chod a islandští koně jsou jediní, kteří jej ovládají.

Někteří islandští koně jsou také známí svým vyvinutým orientačním smyslem a výjimečnou schopností vracet se do svého domova. Existuje řada doložených příkladů, že koně, kteří byli prodáni do jiné části země vzdálené několik týdnů cesty, se vrátili do svých původních domovů.