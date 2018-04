Island: země, kde déšť nepadá shůry

A třikrát za den se přemění ve sníh a zase naopak.

Tato země neví, co je to bezvětří. Vítr, to je na Islandu prostě vzduch a vzduch je zase vítr.

Slunce tu svítí, ale nikdy tak, jak jsme zvyklí v našich zeměpisných šířkách. Nikdy nespaluje.

Moře nezná odpočinku. Je divoké a jeho vlny bombardují sopečné pláže černé jako uhel. Je studené jako dotek smrti, ale navzdory dalekému severu nezamrzá. Může za to teplý Golfský proud. O to větší království ledu panuje přímo na pevnině.

Největší ledovec na Islandu, Vatnajökull, co do velikosti hravě strčí do kapsy nejmohutnější ledovce pevninské Evropy. Jak divoké jsou živly nad zemí, takové jsou i pod ní. Island připomíná "prazemi", tuto Zemi před miliony let, když byla neklidná a bouřlivá a ze dne na den měnila svou tvář.

Voda na Island dopadá, omývá ho, ale také z něj tryská. Těžko najdete zemi s tak velkou koncentrací divokých pramenů, bystřin a vodopádů na kilometr čtvereční. Zvlášť vodopády jsou impozantní. Ten největší z nich, Gulfoss, je divem světa, místem, kde Země pukla a do jejího nitra padají miliony litrů vody.

Při trekkingu v Duhových horách na Landmannalaugaru se poutníkovi pod nohama doslova hýbe zem. Kolem to syčí a bublá, jako by podzemí ukrývalo trpasličí doly Morie. Horké sirné výpary se v mystické sopečné krajině derou na povrch a vytrvale taví sníh. V přírodních horkých jezírkách v údolí se dá plavat i v té největší zimě.

Na jiných místech se nitro země dobývá na povrch ještě důrazněji v podobě gejzírů. Na znovuprobuzení čeká na Islandu i mnoho sopek, aby přidaly další dávku do nekonečných rozdrásaných lávových polí.



Procházka po Islandu

Villa Höfdi VILA HÖFDI

V této skromné bílé vile pár metrů od moře uprostřed Reykjavíku se uskutečnilo v polovině osmdesátých let historické setkání vůdců západního a východního bloku. Tady si potřásli rukama Ronald Reagan a Michail Gorbačov, a zahájili tak novou éru světových dějin.







Modrá laguna

MODRÁ LAGUNA

Místo, odkud geotermální elektrárna zásobuje hlavní město Reykjavík teplem i teplou vodou. Navíc je tu i jedno z nejoblíbenějších rekreačních středisek Islanďanů - horké termální koupaliště s léčivým bahnem.





Strokkur STROKKUR

Jedna z největších turistických atrakcí Islandu. Gejzír v oblasti "Gejzír" stříká v intervalech 10 až 15 minut horkou vodu až desítky metrů vysoko. Všude kolem jsou další bublající a stříkající prameny.





Vodopád Gulfoss

VODOPÁD GULFOSS

Vodopád Gulfoss je temný, obrovský, mystický a děsivý. V zimě vodní tříšť zamrzá a vytváří ledový krunýř až stovky metrů v jeho okolí.





Skógafoss

SKÓGAFOSS

Tak impozantně končí kaskáda vodopádů řeky Skóga, která stéká z hor na jihu Islandu v oblasti ledovce Myrdalsjökull. Cesta z vesničky Skógar od moře proti proudu průsmykem Fimmvörthuhlás mezi ledovci až do Thórsmörku patří ke zlatým hřebům putování po Islandu.



DUHOVÉ HORY

Jedním z nejhezčích výletů je cesta autobusem do Duhových hor na Landmannalaugar. Nad pustou krajinou ční snad nejslavnější činná sopka, Hekla (1491 m n.m.). Jedna ze zastávek je na Hrauneyjaru, poslední základně na cestě do vnitrozemí. Landmannalaugar leží uprostřed barevných hor. Odtud se dá jít na výlety, koupat se v termálních jezírkách. ----------------------------------------------------------------------------------------- Jak se tam dostat

Trajektem z Dánska nebo letecky. Můžete využít například služeb CK Periscope Skandinávie (www.periscope.cz, tel: 542213348), která se u nás na Island specializuje.



Co tam dělat

Kromě nádherných pěších či cyklistických túr a výletů divočinou se vyplatí i vyjet pozorovat velryby, vypravit se s průvodci na ledovec, zkusit rafting a navštívit termální lázně Modrá laguna. A prohlédnout si "nejmenší" evropskou metropoli - Reykjavík (178 000 obyvatel).



Co si přivézt

Island je proslavený výrobky z čisté vlny (svetry, čepice, rukavice) a vynikajícími sušenými a uzenými rybami.