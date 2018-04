Island - místo, kde se rodí vodopády

Praktické informace Jak se tam dostat:

Mezinárodní linky létají na letiště v Keflavíku, vzdáleného od Reykjavíku asi 50 km. Ceny letenek značně kolísají a pohybují se od cca 8 do 15 tisíc Kč za zpáteční let. Nejlevnější spoje nabízí Icelandexpress, který odlétá několikrát denně z Londýna a Kodaně. Pro ty, co mají více času, nebo si na Island chtějí přivézt vlastní auto, může být zajímavou alternativou loď Norröna, která jednou týdně vyplouvá z dánského Hanstholmu, během plavby na Island zastavuje na dva dny na Farských Ostrovech a přistává v Seydisfjorduru na východním pobřeží. Ceny:

Island patří mezi nejdražší země světa, což je způsobeno zejména tím, že skoro všechno se musí dovážet. Relativně přístupné jsou pouze základní potraviny, vše ostatní stojí minimálně dvojnásobek toho, co v jiných zemích západní Evropy.

100 islandských korun (ISK) je asi 31,50 Kč. Doprava po islandu:

Auto: Pro delší pobyt (zhruba tři týdny a více) a pokud chceme navštívit co nejvíce míst se vyplatí vlastní auto. Islandské silnice se kvalitou velmi od sebe liší – pokud se budeme pohybovat po okružní silnici (tzv. Ring Road) a po hlavních silnicích, vystačíme s obyčejným osobním autem. Pro výpravy do vnitrozemí budeme určitě potřebovat nejenom náhon na všechna kola, ale i vůz s vysokou světlostí a řidičské zkušenosti. Vypůjčení auta na jeden den přijde minimálně na 5000-7000 ISK. Kvalitní informace včetně týdenních aktualizací silničních uzávěr naleznete na www.vegagerdin.is. Autobusy: Autobusová síť zahrnuje okružní silnici, hlavní turistické atrakce na jihozápadě Islandu a také dvě trasy napříč vnitrozemím. Jízdenka mezi Reykjavíkem a Akureyri stojí přibližně 4000 ISK. Pro nezávislé cestovatele, kteří se chtějí pohybovat po okružní silnici se vyplatí tzv. "Omnibus Pass", který stojí zhruba 14000 ISK. Více informací naleznete na www.bsi.is. Letadla představují mnohem rychlejší, i když většinou dražší způsob přepravy (i když i čas jsou peníze a na Islandu to platí dvojnásob). Letadlo se vyplatí zejména pro některé méně přístupné oblasti, jako například západní fjordy. Mezi hlavní vnitrostátní přepravce patří Air Iceland a Icelandflug. Cena za let Keflavík – Akureyri se pohybuje od 6000 ISK výše (podle sezóny a naplněnosti letu). Ubytování:

Na hotely raději zapomeňte, jejich ceny jsou opravdu závratné. Zajímavou možnost spaní pod střechou nabízí síť hostelů a ubytoven Edda (www.hoteledda.is), kde dvoulůžkový pokoj bez sociálního zařízení stojí od 6800 ISK. Nejlevnější ubytování najdeme v kempech, kterých je po Islandu dostatek a vždy leží v blízkosti turistických atrakcí. Jsou většinou vybaveny jednoduše a stojí od 250 do 500 ISK na osobu a noc.