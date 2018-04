Island: turisty vozí na velryby, přitom kytovce loví na maso

Přestože dovolená na Islandu je co se týče počasí tak trochu za trest, neboť i léto zde připomíná spíše náš listopad,...

Uvnitř sopky na Islandu v hloubce 120 metrů. Exkluzivní video

Napadlo vás někdy, jak to asi vypadá uvnitř sopky? Na Islandu máte až do 20. srpna jedinečnou příležitost se do jednoho...