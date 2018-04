Isla Mujeres ožívá až po setmění

Všude je plno lidí. Mexičani se tradičně ve skupinách posadí k televizi v barech, restauracích nebo přímo na chodníku a hltají další díl z nekonečné telenovely.

Mladé Američanky, pro něž je výlet na ostrov přibližně stejně "drahý" jako pro vypaseného Němce návštěva českého pohraničí, honem vybírají z banky další peseta, aby měly na sun-rise, pina- colada nebo na nějaký jiný míchaný nápoj. Za pár hodin budou mít stejně jako včera pořádnou špičku a budou koketovat s mexickými barmany, chichotat se jejich špatné anglické výslovnosti a druhý den si vyprávět, jací byli v posteli.

Jako reklama na Karibik



Isla Mujeres (Ostrov žen) leží u severovýchodního cípu poloostrova Yucatan. Na Kubu je to odsud co by kamenem dohodil, přesněji řečeno pár stovek kilometrů. Je jen osm kilometrů dlouhý a asi jeden a půl kilometrů široký. Ostrov je poměrně nepřístupný, ale dojet se na něj dá trajektem z několika přístavů, například z Cancúnu. Jediný město na Ostrově žen byla dříve rybářská osada, ale teď je tu jeden hotel vedle druhého. Největším lákadlem pro turisty jsou především překrásné pláže s neuvěřitelně teplým mořem. Pokud by někdo chtěl natočit reklamu na Karibik, měl by jet každopádně sem. Za nevelké peníze je možné si najmout loďku a vydat se na potápění či šnorchlování ke korálovým útesům. Pozorovat barevný svět pod hladinou se spoustou ryb je neuvěřitelným zážitkem. Na ostrově je spousta různých restaurací, kde lze ochutnat z mnoha mexických specialit. Zvláště vyhlášené jsou pokrmy z ryb a jiných mořských živočichů. Ostrov dostal jméno podle soch chrámových bohyň, které objevily Španělé při dobývání Mexika v roce 1517.



(bar)

Starší, usedlejší turisté nebo rodiny s dětmi procházejí jeden krámek za druhým, anebo si dopřávají nějakou mexickou specialitu v restauraci ve městě či na pláži.

Ti "zvrhlejší", kteří chtějí poznat druhou stranu mexického života - toho neturistického - navštíví zapadlou zapáchající a neuvěřitelně špinavou hospodu, kde už jen posadit se na plastikovou židličku znamená vystavit se riziku nějaké choroby a po návštěvě záchodku je snad lepší si druhý den dojít na preventivní prohlídku. Ale Mexičané, usrkávající v putice lahvové pivo, jsou rádi za každou návštěvu cizince a hned se dávají do řeči. "Odkud jste? Z Ameriky? Aha, z České republiky," kývají hlavou, jakoby měli tušení, kde Česko leží.

A ti nejvíce zvědaví, kteří chtějí z Mexika poznat skutečně všechno, míří do pravého mexického bordelu. Stačí nasednout do taxíku, které jsou v této latinskoamerické zemi dost levné, a vyslovit své přání. Řidič vás v oprýskaném volkswagenu doveze, kam chcete.

Mexický bordel na Isla Mujeres nefunguje jako evropský. Nejsou tu žádné pokoje, kam by si zákazník odvedl svou vyvolenou. Je to větší hospoda s barem, plastikovými stolky, plastikovými židličkami. Všude se pohybují nebo posedávají děvčata. Vyberete-li si nějakou, odvezete si ji do nějakého hotelu. Příjemné je, že si není povinností posedět s nějakou dívkou u stolu a objednávat jí pití. Dívky se sice každému příchozímu nabídnou svou společnost, ale nemáte-li zájem, nechají vás v klidu popíjet pivo a tequilu a pozorovat hospodský šum.

Ten, kdo chce v poznávání mexického života pokračovat dál, může narazit na velký problém. Kterou si vybrat? Mexičané a Mexičanky mají rádi život, rádi se baví a velmi rádi jedí. A mnohých z nich je to poznat. Od hlavy k pasu to třeba ještě jde, ale dál dolů mění tělo tvar do podoby Věstonické Venuše.

Nejhezčí, nejpůvabnější, nejdokonalejší je servírka roznášející nápoje. Ona to totiž není žena, ale muž. Travestit, který se tu v ženských šatech cítí jako ryba ve vodě.