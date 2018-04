Isla Margarita, dostupná exotika v Karibiku

Může se hodit Jak se tam dostat Z Prahy létá na ostrov několik cestovek: například Exim Tours, Eso Travel nebo Siamtravel. Konečné ceny za 12denní zájezd začínají na 30 000 Kč. Určitě se ale vyplatí hledat v zájezdech německých cestovních kanceláří, které u nás prodávají např. agentury Rudolfreisen.cz a Campanatour. Ušetřit můžete i víc než 5000 Kč, jen musíte ale připočíst náklady za cestu na letiště (nejčastěji Frankfurt n. M.). Kdy sem jet Nejlepší doba pro návštěvu je od listopadu do dubna, kdy je na ostrově období sucha Vízum

Ani na ostrov, ani na pevninskou část Venezuely není nutné. Platí se pouze odletová taxa 73 amerických dolarů v hotovosti na letišti v Poralamaru. Očkování

Není povinné, a to ani na poznávací okruh či výlet na deltu Orinoka. Doporučují se však antimalarika a očkování proti tetanu, obrně, záškrtu (v ČR jsou povinná) a žloutence typu A. Měna

Venezuelský bolívar není volně směnitelný, takže je dobré vzít si s sebou na výměnu americké dolary či eura. V hotelu a větších nákupních střediscích můžete použít platební kartu. Kurz ve směnárnách je výhodnější než v hotelu, za jeden dolar dostanete cca 740 bolívarů. Ve Venezuele je výrazně levněji než v Česku. Dá se tu poměrně levně nakupovat - celý ostrov je bezcelní zóna Stravování

Jídlo je možné koupit v supermarketech či na ulici, ale příliš se to nedoporučuje. Převážná většina hotelů proto nabízí program all inclusive, takže máte veškeré jídlo a pití v ceně zájezdu. Elektřina

Ve Venezuele jsou americké normy zásuvek s plochými kolíky a napětím 110 voltů, takže budete potřebovat adaptér. Na místě ho koupíte za dolar či dva. Telefonování

Spojení přes české mobilní operátory je omezené. Je proto lepší si na místě zakoupit telefonní kartu do automatů, popřípadě volat z recepce hotelu. Jeden impulz stojí v přepočtu přibližně čtyři koruny.