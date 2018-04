Ischie: S houserem na perlu Středomoří

Nezapomenutelný zážitek nabízí už samotná cesta na "perlu Středomoří", jak se Ischii přezdívá. Letadlo se pomalu snáší k Neapoli, která se krčí pod majestátným Vesuvem.

Pak se stačí jen proplést úzkými uličkami města do přístavu (případně můžete zvolit poklidnější cestu po dálnici). A zbývá půvabná zhruba hodinová plavba vstříc sopečnému ostrovu.

První zmínky o Ischii pocházejí ze čtvrtého tisíciletí před Kristem a od té doby byl ostrov svědkem mnoha zvratů. V průběhu věků museli jeho obyvatelé čelit bezpočtu výpadů.

Dobyvatele střídali piráti. "Přes Ischii směřovaly v podstatě všechny útoky na Neapol," vysvětluje mi Rocco, který zde strávil celý život. Po rozených obchodnících Féničanech na ostrov během staletí vtrhli například Vandalové, Saracéni či Normani.

Právě dobyvatelům a desperátům ale ostrov vděčí za jednu ze svých nejúchvatnějších pamětihodností- Aragonský hrad.

Aragonský hrad je nejvýraznější dominantou Ischie.

Romantická pevnost z 15. století, tyčící se na malém ostrůvku u obce Ischia, byla nejen bezpečným útočištěm pro tisíce obyvatel, ale i místem duchovního rozjímání (součástí rozsáhlého komplexu byl i klášter). Ironií osudu zřejmě je, že pevnost dal zbudovat právě jeden z lupičů - Alfonso Aragonský.

Pohnutou historii připomínají i strážní věže, které měly včas varovat obyvatele před nájezdy pirátů, kteří zde byli častými hosty. Po Francouzích a Britech bylo posledním okupantem nacistické Německo .

Aragonský hrad ale v žádném případě není důvodem, proč na Ischii ročně míří statisíce lidí. Ti tu vyhledávají něco úplně jiného - horké prameny a blahodárné bahno. Ostatně právě kvůli léčbě bolestí zad (ischiasu), kožních či gynekologických problémů si ostrov získal světovou proslulost.

Místní se rádi chlubí slavnými návštěvníky jako byla například Brigitte Bardot, či Tom Cruise. Rádi sem prý jezdívají i Karel Gott či Václav Havel.

Poseidon by se divil

Léčivou sílu ostrovu dodává jeho sopečný původ. Právě ten může za zhruba stovku horkých i studených pramenů. Ischiánci umějí darů přírody náležitě využít.

Takřka každý hotel nabízí lázeňské služby, takže pohodlnější návštěvníci nemusejí takřka opustit dveře hotelu. Zájemci o léčebné procedury ale musejí podstoupit lékařskou prohlídku, kterou si místní rádi nechají dobře zaplatit.

Vyhlášené jsou i místní bahenní koupele a zábaly k nimž místní využívají vulkanickou hlínu smíchanou s minerální vodou.

Na ostrově rovněž funguje několik termálních parků. Největším z nich jsou Poseidonovy zahrady, ležící nedaleko obce Forio. Dvě desítky bazénů nabízejí léčivé prameny o teplotách mezi 15 a 40 stupni Celsia.

Celé Poseidonovy zahrady jsou schované mezi skalní stěnou na jedné a písečnou pláží na druhé straně. Trochu kýčovitou malebnost doplňují vodopády a palmy. Za celodenní dovádění v teplých pramenech se platí asi 25 eur a neměli byste si zapomenout osušku a koupací čepici.

Poseidonovy zahrady nabízejí rozmanité možnosti termálního koupání.

Blahodárnou sílu přírody lze okusit i venku a zadarmo. Klasickým příkladem je malá pláž Sorgeto. Horká voda zde vyvěrá přímo do moře. Výprava za teplem však stojí trochu námahy a zájemci musejí zdolat zhruba dvě stě schodů k hladině moře.

Jiné pláže lze označit za parní lázně. "Ideální místo pro piknik. Stačí zahrabat kuře do horkého písku a za dvě hodiny ho máte upečené," hodnotí Češka Martina, která zde žije posledních deset let.

Věčně zelená Ischie Ischia je sopečného původu. Rozloha 46 km2 z ní činí největší ostrov Neapolského zálivu. Obývá ji 60 tisíc Ischiánců, ale v sezoně se počet obyvatel několikanásobně zvyšuje. Díky přívětivému podnebí se místní lidé mohou těšit v každé roční době z bohaté zeleně. V zimě se průměrná teplota pohybuje kolem 10 °C, v létě se pohybuje kolem 25 stupňů. Nejteplejším měsícem v roce je srpen, kdy meteorologové zaznamenali dlouhodobý průměr 29 °C. Jak se tam dostat:

Z Prahy odlétá dvakrát týdně pravidelná linka do Neapole. Z tamního přístavu se lze za hodinu dostat na ostrov. Dopravu na Ischii obstarává několik autobusových linek. Jízdenka vyjde na 1,50 eura. Lze si pronajmout i skútr či auto, ale každý se musí připravit na úzké silnice a poměrně hustý provoz (vůbec se nezabývejte tím, že na vás někdo troubí - patří to k místnímu koloritu).

Hurá do Pompejí

Pokud vás omrzí léčebné procedury, neváhejte a vyrazte za poznáním. Zavítat můžete například do nejmenší obce na ostrově Lacco Ameno. Ve zdejším muzeu najdete řecké vykopávky, na pobřeží pro změnu pozoruhodný útvar ve tvaru houby - Il Fungo. Legenda praví, že se před lety při jedné z erupcí místní sopky skutálela z vrcholu ostrova až do moře. Zbytek dokonala mořská voda a vítr.

Našinec se ale erupce nemusí bát - sopka naposledy místní pozlobila v roce 1883 a nepřímo to připomíná přístav Ischia Porte, který leží přímo v někdejším kráteru. Zdatnější výletníci mohou vyrazit na zteč vrcholu Monte Epomeo, který se tyčí necelých osm set metrů nad hladinou moře.

Pohled z vrcholu Capri stojí za vidění.

Poměrně blízko je to lodí z "perly Středomoří" nejen do slavných Pompejí, ale i na jejího menšího bratříčka - ostrov Capri. Ten si rovněž zamilovala řada slavných osobností. Filmové fanynky tak mohou s trochou štěstí narazit například na George Clooneyho či již zmiňovaného Toma Cruise. Skvělý zážitek nabízí i výlet lanovkou na nejvyšší bod ostrova.

Co si dát dobrého Náročný den lze zakončit v některé z nepřeberného množství pizzerií či rybích restaurací, které nabízejí řadu darů moře. Vyhlášenou místní pochoutkou je bruschetta - topinka z česnekového chleba s rajčaty, bazalkou a olivovým olejem. Dobrou večeři je nejlepší spláchnout místním lahodným vínem. Nebojte se opustit hlavní turistické promenády a zabočit do některé z vedlejších uliček. Odměnou vám může být místní vinárnička, která nabídne výjimečný zážitek.