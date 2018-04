Irulové vytvořili úspěšné družstvo pro odchyt jedovatých hadů

Irulové jsou dokonce tak úspěšní, že žádají vládu, aby jim vydala povolení pro vývoz hadího jedu do zahraničí. Kmen žije ve svazových státech Ándhrapradéš, Karnataka a Tamilnád. V roce 1978 vytvořilo 25 členů kmene družstvo, kterému

nyní indická vláda každý rok uděluje 128 loveckých povolení. Na jejich základě mohou Irulové odchytávat nejjedovatější hady - kobry, bungary a dva druhy zmijí.

Představitelé družstva jsou přesvědčeni, že kdyby dostali povolení k vývozu hadího jedu, mohli by zajistit členům kmene práci po celý rok.



Lov hadů vyžaduje velké zkušenosti, protože plazy není snadné objevit. Mnozí hadi žijí v krysích norách; když se je podaří najít, je třeba je vykopat, což může trvat hodiny. Poté, co je lovci odchytí, předají plazy do družstevního střediska pro odběr

jedu.



Pro členy kmene to je výnosné zaměstnání. Náklady jsou malé a poptávka velká. Od té doby, co si založili družstvo, Irulové značnou část zisků investují a to, co zbyde, si příslušníci kmene rozdělí.