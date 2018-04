Irský Newgrange: nejstarší architektonický div světa

Úplně nejvíc vás na Newgrange ohromí, že je to vlastně "stavba z pravěku", a přitom stále stojí a vy dovnitř můžete jít na prohlídku. Byla postavena asi 3 200 let př. n. l. Je o 600 let starší než egyptské pyramidy a o tisíc let starší než slavné Stonehenge. V Česku se z té doby nachází maximálně keramika a ozdoby.