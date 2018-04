Irsko: Svatostánek Guinnesse

Odkud se tato víra vzala? Není nad to podívat se přímo do jejího svatostánku - Guinness Storehouse na St. James Gate v Dublinu.

Rok 1759, kdy si tu tehdy 34letý Arthur Guinness pronajal na 9000 let malý pivovar, připomíná jako nejvzácnější relikvie právě tato nájemní smlouva, nasvícená a chráněná tlustým sklem v podlaze v přízemí.

Katedrála Guinness Storehouse

Guinness Storehouse, to je skutečná novodobá katedrála - když byla v roce 1904 dokončena, byla to vůbec první budova z ocelových profilů v celé Británii a Irsku. Kostra budovy je v takzvaném chicagském stylu (tak se tehdy stavěly mrakodrapy) - pokud si ho nedovedete představit, tak je to přesně ta změť tlustých kovových trámů a sloupů plných matic, po kterých tak rád pobíhal Charlie Chaplin ve svých groteskách.

17. března mají Irové národní svátek - Den svatého Patrika. Slaví se po celém světě a aby hrdlo nevyschlo, jdou ceny černého piva Guinness mnohde šupem dolů. Pintu slavného irského moku, která v Londýně běžně necelé tři libry, pořídíte na sv. Patrika i za 1.25.

Tato kostra je však zřejmě to jediné, co z původní stavby zbylo (i když místy kdesi v prostoru zahlédnete zrezivělé a ošuntělé roury dnes už nikam nevedoucí). Vše statní je zcela současné. Obchody, restaurace, galerie, konferenční prostory. To vše městnáno v jedenácti patrech budovy, kde architekti pro tentokrát zapomněli na klasické dřevěné obložení, obrázky z honů na lišku a další nezbytnosti typických irských hospod.

Vstupenkou je slza Guinnessu

Pro turisty je každopádně hlavní součástí Guinness Storehouse muzeum, kde se o historii, výrobě a nedostižnosti piva Guinness dozvíte úplně všechno. Vstupenka je tu vskutku originální - průhledný plastový oblázek, v němž je zalita (zřejmě pro čas největší nouze) "slza" tohoto černého irského zlata.

Po Dublinu křížem krážem se s námi projděte ZDE.

Oblázek vám už nikdo nevezme, avšak pozor! Striktně se zakazuje vyhazovat igelitový sáček, v němž je oblázek ukryt! Právě za tento sáček vám totiž v baru v nejvyšším patře budovy, kde si můžete vychutnat panoramatický výhled na celý Dublin, dají jednu přesně odměřenou a nefalšovanou pintu Guinnesse. A když se na servírky hezky usmějete, usmějí se i ony na vás a namalují vám za odměnu jakýmsi záhadným způsobem do pěny trojlístek, národní to znak Irska.

Máte pocit, že v Irsku jsou přece daleko významnější památky, které by bylo třeba navštívit? Možná, ale pravda je taková, že od roku 2001, kdy byl Guinness Storehouse otevřen v současné podobě, je to v návštěvnosti na celém ostrově turistická atrakce číslo 1.

Může se hodit Jak se tam dostat

Jedna ze zajímavých možností se nabízí právě teď, kdy letecká společnost Aer Lingus (www.aerlingus.ie) zavedla novou linku z Prahy do Dublinu. Letenka stojí 3678 Kč (k tomu je nutné připočítat 1000 Kč za letištní poplatky). Nabídka platí do 31. března 2003. Vstupné

Guinness Storehouse je otevřen po celý týden od 9.30 do 17.00. Vstupné 12 eur zahrnuje i pintu guinnesse.