Irsko: lanovkou doprostřed oceánu

Může se hodit JAK SE DOSTAT DO IRSKA



Pravidelné lety na Irský ostrov z ČR provozují 3 letecké společnosti:

ČSA létá Do Dublinu a Corku: www.csa.cz

Aer Lingus do Dublinu: www.aerlingus.com

JET2 má linku do Belfastu v Severním Irsku: www.jet2.com Autem je nejběžnější asi cesta přes Anglii. Tedy nejprve trajektem či Eurotunelem do některého z měst jižní Anglie a dále do Irska z jednoho z přístavů na západním pobřeží Walesu či severní Anglie. Existují však i přímé trajekty z Francie do Irska - více ZDE Info o trajektech mezi Evropou, Británií a Irskem najdete na stránkách jednotlivých lodních společností: (anglicky)

www.irishferries.com

www.poirishsea.com

www.brittany-ferries.com

www.poferries.com

www.stenaline.com

www.dfdsseaways.dk

www.seacontainers.com

www.hoverspeed.com

www.seafrance.com

www.norsemerchant.com ZAJÍMAVOST

Na Dursey Head začíná jedna z Evropských dálkových tras. Má označení E8 a lze po ní přes celou Evropu doputovat až do Istanbulu. Není to však výlet na víkend, trasa měří cca 4390 km. A na dokonalé značení po celou cestu se bohužel též nelze spolehnout. Více o trase E8 - ZDE