Humor, mystika a dokonalá příroda. Na Irsko se nedá zapomenout

Historii irské emigrace se věnuje Cobh Heritage Centre - tedy muzeum emigrace v pěkné viktoriánské budově bývalého nádraží v přístavním městečku Cobh/dřívější Queenstown na jihu země. Queenstown byl klíčovým přístavem pro transatlantickou plavbu, a tudíž i výchozím bodem jak pro přepravu trestanců do Austrálie, deportace lidí na nucené práce do anglických kolonií, tak pro miliony Irů, kteří během a po Velkém hladomoru emigrovali do zámoří.

Mezi 1848 a 1950 opustilo zemi na šest milionů obyvatel, pro polovinu z nich byl přístav v Queenstown to poslední, co ze své vlasti viděli. Nejznámější emigrantkou je Annie Moore, jejíž socha (spolu s bratry) stojí před vchodem do muzea.

Expozice v Cobh se věnuje i Titanicu, pro než byl zdejší přístav 11. dubna 1912 poslední zastávkou před plavbou přes Atlantik a následovnou katastrofou.