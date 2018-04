Irské hospody - vyvážené za hranice, ohrožené doma

12:06 , aktualizováno 12:06

Pro každého, kdo by zaváhal, kam to zavítá, když vejde do hospody Johna Mulligana v blízkosti řeky Liffey v centru Dublinu, je určen nápis na zdi přímo nad dveřmi. "Založeno v roce 1782" hlásá, a tím je řečeno vše. Další, o něco novější nápis nad barem pak vyzývá zákazníky, aby používali mobilní telefony výhradně mimo prostory hostince, což znamená, že zima nezima, mráz nemráz, telefonuje se na ulici před hospodou. V jedné z nejstarších hospod v Dublinu by totiž používání mobilních telefonů mohlo ohrozit "craic", což je irský výraz pro příjemné posezení a potlachání.