Irian Jaya chce pryč od Indonésie

12:37 , aktualizováno 12:37

Chceme nezávislost! Indonésané, odejděte! Ještě nikdy se v odlehlé indonéské provincii Irian Jaya podobné hlasy neozývaly s takovou intenzitou. Kamkoli v této oblasti, jež se teprve přednedávnem probudila z doby kamenné, přijdete, je nemožné si nevšimnout, že domorodci to myslí opravdu vážně. "Budeme svobodní, ať to stojí co to stojí," tvrdil agentuře AP Izhak Onawame, evangelický kněz z důlního města Timika. "Není cesty zpátky." Na ulicích metropole Jayapury vlají pruhované vlajky nezávislé Papuy a všichni se navzájem ujišťují, že dlouho očekávaný okamžik je tu.