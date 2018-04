Íránský Hormuz: kolem jedné z nejstrategičtějších námořních cest světa

Může se hodit Jak se tam dostat

Do Bandar Abbásu zalétává denně několik letadel z Teheránu, několikrát za týden je i spojení do Šírázu a Jazdu. Cesta po zemi je dlouhá a horká – vlak či autobus např. z Jazdu jede 10–12 hodin. Vnitrostátní letenky je kvůli mezinárodnímu embargu vůči Íránu možné pořídit až na místě a stojí podle vzdálenosti 15–30 USD. Kdy se vydat na cestu

Nejlepší dobou k návštěvě oblasti u Perského zálivu je zima, respektive časné jaro, kdy tu jedině panuje snesitelné podnebí. V žádném případě nelze cestu doporučit v létě, kdy teploty běžně přesahují 40 °C při vysoké vlhkosti a ani v noci neklesají pod 30 °C. V zimě občas zaprší, léta jsou zcela suchá. Pravidla oblékání

Ženy včetně cizinek musí v Íránu ze zákona nosit islámský šátek (hidžáb) zahalující vlasy a k tomu splývavé oblečení, které zakrývá celé tělo a neprozrazuje jeho tvary. Jinou možností je čádor, oděv z tmavé (obvykle černé) látky, který v jednom kusu zahaluje celé tělo kromě tváře. Také muži musí mít zcela zahalené nohy a šortky nejsou povolené; na rozdíl od žen se mužům tolerují košile s krátkými rukávy. Vízum

Íránské velvyslanectví v Praze víza v současnosti de facto de facto nevydává, je však možné se obrátit na jinou íránskou ambasádu v Evropě (např. ve Vídni). Za určitých podmínek je možné obdržet vízum po příletu do Teheránu na letišti. Nejprve však potřebujete prostřednictvím některé íránské agentury (např. Key to Persia, www.key2persia.com) po internetu získat tzv. referenční číslo (souhlas Íránského ministerstva zahraničních věcí). Po příletu do Teheránu pak musíte doufat, že vám imigrační úředník na základě referenčního čísla vízum do pasu skutečně udělí (maximálně na 15 dnů, lze prodloužit). Na udělení víza na letišti nicméně není nárok a řadě cestovatelů byl v poslední době vstup do země odepřen. Celá procedura stojí přibližně 100 eur, na pozemních hraničních přechodech se víza neudělují. Náklady

Írán patří k nejlacinějším zemím světa, pár set dolarů zajistí pohodlné živobytí na několik týdnů. Peníze vyměňte na „druhém trhu“, tedy v některé směnárně (nikoli v bance). Pokoj ve slušném hotelu přijde asi na 15 USD (např. v Bandar Abbásu nový, klimatizovaný hotel Apadana přímo v centru města), oběd v restauraci kolem 3 USD, vstupné do pamětihodností nebo jízda městským autobusem stojí jen několik centů.