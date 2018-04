Irák zprovoznil mezinárodní letiště

Irák dnes otevřel Saddámovo mezinárodní letiště v Bagdádu, které bylo uzavřeno před deseti lety po neúspěšné invazi Iráku do Kuvajtu. Podle všeho se však jedná pouze o symbolické gesto, protože nadále zůstávají v platnosti sankce OSN proti Iráku, které nedávají naději, že by na letišti v brzké době pravidelně přistávaly mezinárodní letecké linky.

Při ceremoniálu, jehož se zúčastnil mimo jiné ministr dopravy a spojů Ahmad Murtadá Ahmad Chalíl, přistálo na pusté letištní ploše letadlo iráckých aerolinií s pasažéry ze západního Iráku. Mezi znovuotevřené provozy patří i obchod pro bezcelní prodej.

Podle Iráku neexistuje v rezolucích Rady bezpečnosti OSN opora pro letecké embargo. Civilní letecký provoz byl na bagdádském letišti zastaven krátce po vyhlášení protiiráckých sankcí v roce 1990. "Přátelé jsou na tomto letišti vítáni. Neexistuje žádné

rozhodnutí OSN zakazující lety do a z Iráku. Je to americké, sionistické a britské rozhodnutí," řekl Chalíl, podle něhož už letecké společnosti ze spřátelených států vyjádřily přání do Iráku létat. OSN trvá na tom, že civilní lety by se staly zdrojem příjmů a byly by tudíž porušením sankčního režimu.

Irák rozeslal těsně před začátkem války v Perském zálivu stroje aerolinií na letiště v arabských státech, aby je ochránil před bombardováním. Sankční výbor OSN nevyhověl žádosti Bagdádu přesunout letadlový park zpět do Iráku. Bagdád od roku 1997 vzdoruje zbrojnímu monitorování, jež je podmínkou ukončení sankcí. Ty mimo jiné zakazují Iráku volný prodej ropy, která se prodává za dohledu OSN. Ze zisku jsou přednostně nakupovány humanitární potřeby.