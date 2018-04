Investoři si podmaňují Krkonoše aneb Alpy v Česku?

Jak to vidí KRNAP Správa Krkonošského národního parku tady není proto, aby zabraňovala rozvoji krkonošských obcí. Je to odborná organizace zaměřující se na ochranu přírody a krajiny. Z toho důvodu se musí vyjadřovat k ochraně rostlin, zvířat, případně krajinného rázu. V žádném případě nejsme a priori proti zástavbě. Faktem zůstává, že v posledních letech jsou výrazným problémem takzvané apartmánové komplexy či takzvané holandské vesničky. Tomu správa parku rozhodně nakloněna není. I obce by si měly uvědomit, že jim tento druh zástavby prakticky nic nepřináší. Řada starostů si už dnes naštěstí uvědomila, že apartmánové komplexy jsou pouze zátěž. Obce z nich finanční přínos nemají, naopak je jen stojí peníze, řekl Radek Drahný, mluvčí KRNAP.