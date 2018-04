Ostuda aerolinek: invalidní vozík započítaly ženě jako zavazadlo

Poté, co o incidentu informovala média, řeší nyní případ australská vláda v čele s šéfkou parlamentního výboru pro postižené Amandou Rishworthovou.

Sarah Paywee letěla z Perthu do Bangkoku s leteckou společností Thai Airways a poté pokračovala z Bangkoku do Libérie s Kenya Airways. Letuška aerolinek Thai Airways jí u odbavovací přepážky na letišti v Perthu sdělila, že její invalidní vozík se stěží vejde do 40 kg, což je prý limit společnosti Kenya Airways pro odbavení jednoho povoleného zavazadla v ceně letenky. Pokud prý je pasažér schopný jakéhokoli pohybu bez vozíku, třeba i minimálního, je vozík počítán jako zavazadlo.

Pokud by Sarah Paywee chtěla odbavit i kufr, musela by zaplatit navíc poplatek přes 700 dolarů. Vzhledem k tomu, že tolik peněz neměla, musela kufr s dárky pro svou rodinu nechat na letišti, vylíčil australský Telegraph.

Nelehký životní příběh

Sarah Paywee je osudem těžce zkoušená žena. Z válkou zmítané Libérie se jí podařilo zhruba před 20 lety uprchnout do Austrálie poté, co jejího manžela zavraždili a i ona byla při útoku zraněna. O svých dětech tehdy neměla žádné zprávy a domnívala se, že zahynuly. Až po letech se dozvěděla, že některé z nich válku přežily, a od té doby si přála jediné: znovu se s nimi setkat.

Sarah přitom před několika lety prodělala mozkovou mrtvici, a ačkoli je dnes schopna bez vozíku udělat pár vlastních krůčků, bez pomoci a vozíku se sama pohybovat nemůže. Na setkání s dětmi, které žijí v jedné z nejchudších zemí světa, se dlouho připravovala a šetřila peníze, aby jim přivezla oblečení a věci, které nutně potřebují, uvedl list Telegraph.

Australští přátelé Sarah Paywee pro ni nyní chtějí omluvu a zároveň požadují, aby aerolinky přepravily kufr s dárky do Libérie zdarma.

Případem se zabývá i komisař Australského výboru pro lidská práva a diskriminaci postižených Graham Innes a šetří ho i samotné aerolinky.