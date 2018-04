Internet je pro režim těžké dilema

10:33 , aktualizováno 10:33

V Číně se počet uživatelů elektronické dálnice zdvojnásobí za každých šest měsíců. Je to nejrychlejší růst minimálně v Asii. Odborníci soudí, že do roku 2005 bude mít Čína druhou nejpočetnější generaci surfařů po síti hned po USA. Takový ďábelský nárůst by zajisté potěšil většinu vlád. Pekingský režim to ovšem spíše znepokojuje. Obává se, že jeho ovládání mas díky internetu brzy zmizí jako pára nad hrncem.