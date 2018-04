Internet dobývá cestovní služby

Zkuste si na internetu najít adresy www.travelocity.com, nebo www.asiatravel.com či www.brochuresonline.com. Čím jsou zajímavé? I s jejich pomocí si stále více lidí plánuje a zajišťuje své cesty po světě. Jak se shodují odborníci na počítače i experti z oblasti cestovního ruchu, celosvětová síť internet se již definitivně prosadila i v obchodu, jenž souvisí s cestováním.Minulý rok si například téměř 34 milionů Američanů naplánovalo svoje cesty (na prázdniny či služební) pomocí informací z internetu. Polovina všech cestujících ve Spojených státech, kteří použili letadlo, také využila počítačovou síť a pořídili si takzvané »elektronické letenky«. Velké hotely v thajském Bangkoku zase oznámily, že kolem deseti procent všech objednávek hostů k nim také putuje elektronickou poštou. Podobné zkušenosti zaznamenávají i letecké společnosti, cestovní kanceláře a další firmy, jež v turistice podnikají. Zajímavé je, že počítačová technika přitom již prorazila na některých místech i do zemí, o nichž se návštěvníci dodnes domnívají, že voní pouze exotikou a provází je jakási tajemná nedotčenost. Podle dostupných informací se od roku 1996 ve světě každý měsíc rychle zvyšuje objem turistických objednávek přes internet. Přitom tento trend je trvalý. Navíc například mnohé hotely ve světě poskytují při elektronických objednávkách určité slevy, většinou ve výši deseti až patnácti procent. »Obchod související s cestováním« by se tak měl již v roce 2002 stát největším sektorem služeb, jež se nabízejí na internetu. A jaká je situace u nás? »Zvýšený prodej přes internet zaznamenáváme i u nás. V současnosti je to asi deset procent všech zákazníků. Přitom pomalu jejich podíl stoupá,« říká tisková mluvčí CK Fischer V ěra Kudynová. Jenže upozorňuje i na specifika elektronického obchodu v turistice. »Pro objednání letenky či hotelu je internet velmi výhodný, ale například při nákupu rodinné dovolené tomu tak není. Většina obchodů při rodinných dovolených se podle všeho ani nikdy pomocí internetu odehrávat nebude,« připomíná Kudynová. Proč? Zákazníci totiž většinou ještě nemají přesně ujasněno, co vlastně chtějí, spíše situaci sondují, získávají při návštěvě cestovních kanceláří další informace a pak často své plány upravují. A to při přímém internetovém prodeji není možné. V íce objednávek v České republice ale nezaznamenávají pouze cestovní kanceláře. »Objednávek pokojů elektronickou cestou neustále přibývá,« říká například Diana V opatová z pražského hotelu Diplomat. Pracovníci rezervačního oddělení Intercontinentalu, dalšího velkého hotelu v Praze, také potvrzují, že emailem přichází v současnosti pět až deset procent všech objednávek. Podle odborníků se dá tedy počítat s tím, že internet bude v příštích letech stále více ovlivňovat cestování ve světě. Nejenže nabízí prakticky nepřeberné množství nejrůznějších informací ze všech zemí, ale stává se čím dál více i prostředkem přímého obchodu (ideální je pro tento způsob nakupování samozřejmě kreditní karta) v turistice.