Inspirace pro české stavaře: Čína postavila 30patrový hotel za 15 dní

V oblasti Siang-jin poblíž hlavního města provincie Čchang-ša se otevírá luxusní pětihvězdičkový hotel. Hosté budou mít k dispozici 316 pokojů, 32 apartmánů, osm přepychových apartmá typu ambasador a dvě prezidentská. Na tom by nebylo nic zvláštního, téměř každý den se na světě otvírá nějaký hotel. Tento je ovšem raritou, vyrostl totiž – a to téměř doslova – za pouhých 15 dní, na stavbě přitom pracovalo 200 lidí.

Blesková rychlost, s jakou Číňané hotel postavili, připomíná zrychlené filmy z budovatelských 50. let. Stavbu hotelu nazvaného T30 si připsala do svého portfolia čínská firma BSB (Broad Sustainable Building), která se specializuje na ekologicky udržitelné stavby a pyšní se již několika podobnými rychloprojekty. V roce 2010 například postavila u příležitosti veletrhu EXPO v Šanghaji svůj šestipatrový pavilon za 24 hodin. V témže roce se pak dostala na přední stránky světových médií ojedinělou stavbou 15patrové budovy za šest dní.

Klíčem k překvapující rychlosti stavby jsou nové konstrukční techniky, které firma vyvinula. Až 93 procent tohoto menšího mrakodrapu se vybudovalo z předvyrobených komponentů, uvedla viceprezidentka společnosti Juliet Ťiang pro server CNN. Továrnu, která produkuje předvyrobené díly a kde je zaměstnáno na 10 tisíc lidí, vlastní rovněž firma BSB.

Až prý budou dělníci v zavedených technologiích zručnější, postavili by podobnou budovu dokonce ještě dříve, za zhruba 200 hodin, dodala pak ještě Juliet Ťiang.

Luxus prověřený testy na odolnost vůči zemětřesení

Náklady na stavbu hotelu T30, stojícího na ploše 1,7 hektaru, vyšly na 17 milionů dolarů, což je v přepočtu asi 340 milionů korun.

Třicetipatrový hotel v čínském městě Čchang-ša.

Hotel disponuje různými doplňkovými zařízeními včetně restaurace, baru, posilovny, bazénu v posledním patře budovy, podzemním parkovištěm pro 73 aut a dokonce přistávací plochou pro vrtulníky.

Zájemci, kteří by si chtěli vyzkoušet ubytování v tomto extrémně rychle vybudovaném hotelu, by obavy mít neměli. Aspoň co se týče strachu z toho, aby se hotel při zemětřesení nezbortil jako domeček z karet. Čínská akademie pro výzkum budov prokázala na simulačním modelu, že hotel by bez potíží přestál sérii zemětřesení o síle sedmi až devíti stupňů Richterovy stupnice.