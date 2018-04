Inspirace pro české politiky v Amazonii: špatnosti z hlavy vykouří šamani

Pralesy rozlehlého okresu Alto Orinoko venezuelského státu Amazonas jsou dodnes domovem indiánů kmene Yanomami, jednoho z nejméně zcivilizovaných kmenů Jižní Ameriky. Přestože značná část těchto domorodců stále nemluví ani pořádně španělsky, i oni se stávají součástí politického boje země, která pod taktovkou Hugo Cháveze experimentuje se "socialismem 21.století".

Jedním z Chávezových megaplánů posledních let je vytvoření celonárodní strany Jednotné socialistické strany Venezuely (PSUV) s desetimilionovou členskou základnou. To není v zemi s 26 miliony obyvatel málo a tak se musí političtí agitátoři ohánět třeba i mezi indiány Yanomami.

Stolová hora nad osadou La Esmeralda Na člunech v Amazonii

Hromadný nábor indiánů

Po několika dnech plavby proti proudu Orinoka "z nejbližší civilizace" se konečně blížíme ke správnímu centru Alto Orinoka, k přístavu osady La Esmeralda. Přístav tvoří jen zvýšený jílovitý břeh.

Ihned na břehu zaznamenáváme překvapivé věci: velký billboard s Chávezem a místním kandidátem na starostu, Jesúsem Manosalvou, agitační stánek rudých Chávezových agitátorů v červených tričkách a vřískavou hudbu v rytmu venezuelských lidovek – ovšem s textem oslavujícím Huga Cháveze.

Vzápětí se vyjasňuje, co se tady děje. Právě tu probíhá hromadný nábor indiánů Yanomami do zmíněné Chávezovy strany. Po dnech našeho pohybu zdejší divočinou se můžeme jen dohadovat, jak se asi podařilo chávezovcům v končinách Alta Orinoka zorganizovat hromadný zápis indiánů do politické strany v jeden konkrétní den.

Amazonie, vesnice indiánů Yanomami

Z negramotných indiánů socialisté

V den "D" se v Esmeraldě shromáždilo několik set Yanomamů, kteří vyfasovali propagační rudá trička a kšiltovky a pod vedením místního o hlavu vyššího Jesúse Manosalvy se vydali na bizarní pochod přes Esmeraldu ke staré salesiánské misii. Ano, to je asi vrchol všech paradoxů. Zápis negramotných indiánů do socialistické strany probíhá na území, a tedy s tichým souhlasem, staré salesiánské misie.

Pohled na děti přírody kráčející spořádaně k misii je tak neskutečný! Natáčím skrytou kamerou a prožívám těžko popsatelné pocity, které mi vhánějí do očí slzy. Navenek se ale musím na dění kolem tvářit bez zájmu, nenápadně.

Amazonie, yanomamský šaman

Yanomamové jsou indiáni, kteří hluboko v pralesích přežili takřka nedotčeni celé nelehké koloniální období Jižní Ameriky, a pak i nástup moderní doby po pádu kolonií. Zda přežijí Chávezovo rudé řádění, je podle všeho na pováženou.

K vlastnímu zápisu se jako cizinec nemám šanci dostat, takže nevím, jestli indiáni někam obtiskávali palce nebo jak vlastně stvrzovali své členství.

Indián Yanomami sleduje kulturní show Šamani se představují

Šamanské vykuřování

Ovšem kromě voleb probíhal v areálu misie unikátní slavnostní "kulturní program". Jedním z jeho vrcholů bylo vystoupení skupiny šamanů, ovšem nikoliv místních. Chávezovy úřady totiž nedávno zorganizovaly v rámci podpory a sbližování původních obyvatel Jižní Ameriky zvláštní turné. Za státní peníze byli do Venezuely pozváni šamani z Ekvádoru a Bolívie a spolu se dvěma venezuelskými kolegy objíždějí zemi. Pořádají ukázky magického tance, léčících písní, zaříkávání či bojového tance s oštěpem. Působí to asi tak přirozeně, jako české lidovky předváděné Na Vlachovce.

Ovšem dnešní program šamanských praktik před širokým publikem v La Esmeraldě má jeden speciální bod navíc. Vzhledem k probíhajícím volbám se Jesús Manosalva, Chávezův kandidát na místního starostu, rozhodl využít šamanů a jejich duchovních praktik ve svůj prospěch. Jednak proto, že jsou na tomto významném, obrovském území vně lidských sídlišť pravými vládci všelijací duchové pralesa, dobré a zlé síly a podobné entity, ale zejména proto, že je celá oblast velmi bohatá na přírodní bohatství.

Amazonie, kandidát na starostu v La Esmeraldě Jésus Manosalva v rukou šamanů

Jednotliví šamani tedy přicházejí po jednom či po dvou k Manosalvovi, pobrukují si tajemné popěvky a každý po svém očišťuje či žehná, jak umí. Jednou to jsou jakési větvičky, kterými lehce klepou nehybnému politikovi po hlavě, ramenou a dalších částech těla, jindy mu větvičkami dlouze přejíždějí po celém těle a při tom na něj vydechují cigaretový kouř. Cigarety ovšem předtím šamani vložili do úst obráceně, hořícím koncem dovnitř, a teprve takto získaný kouř mohl co chvíli halit Manosalvovu hlavu.

Bolivijský šaman Ekvadorský šaman

Celý obřad trval asi půl hodiny a mě úplně fascinovalo, jak lze účinně požehnat politikově poslání. Jak je možné z jeho hlavy vyhnat zlé myšlenky a jak jeho mysl očistit od všech postranních úmyslů a zajistit, aby se stala čistá, jasná a otevřená tak, aby mohl po volbách pilně, bezvýhradně a nezištně pracovat pro blaho voličů.

No řekněte, nestálo by za to pozvat pár šamanů z Venezuely také pro naše politiky do České republiky?

Indiáni Odlehlá osada La Esmeralda, asi stovka jednoduchých domků, misie a vojenská posádka disponující malým letištěm, je správní středisko rozlehlého okresu Alto Orinoko venezuelského státu Amazonas. Na území 50 820 km2 žije kolem 17 000 lidí, převážně polodivokých indiánů kmene Yanomami (pro srovnání: Středočeský kraj má 11 014 km2 a 1 247.000 obyvatel). Z La Esmeraldy trvá cesta dolů po proudu do nejbližší civilizace, podobně ztraceného městečka San Fernando de Acabapo, čtyři a více dnů – v závislosti na stavu vody, k začátku (nebo konci) sjízdné silniční sítě je to ovšem ještě o jeden den více. Na druhou stranu, směrem proti proudu Orinoka, začíná hned za Esmeraldou tajemné území patřící indiánům kmene Yanomami, jednomu z nejméně civilizovaným etnik na světě. Tam nepouštějí venezuelské úřady kromě domorodců takřka vůbec nikoho.