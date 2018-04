Inspirace letošních Vánoc: Kde zažijete první trhy, jarmarky a výstavy

Například už teď můžete začít hledat inspiraci pro letošní adventní výzdobu vašich domácností. Věřte nebo ne, Evropská asociace floristů a výrobců dekorací každoročně určí několik stylů, barev a materiálů, bez nichž by se neměly Vánoce obejít. Letošní trendy vám představí Galerie Mariette, sídlící v předzámčí zámku Vizovice.

Jaké budou ty letošní?

Podle Vánoční výstavy v Galerii Mariette prý bude letošním vánočním stromkům vládnout bohémský či venkovský styl, výzdoba může být inspirovaná bytovým designem padesátých a šedesátých let i stylem divočiny v zemitých tónech od hnědé až po bílou. Může, ale nemusí – záleží jen na vás, zda pořídíte zbrusu nové dekorace anebo ty, co máte pečlivě zabalené v krabicích, jen doplníte dalšími kousky.

Ve Vizovicích na prodejní vánoční výstavě uvidíte jak speciální limitované série skleněných, ručně vyrobených ozdob od českých výrobců, odpovídající letošním trendům, tak tradiční stromečky zdobené vizovickým pečivem, modrotiskem či šustím. Letošní novinkou jsou ozdoby v dekorech keramiky, koupit si můžete i dřevěné štípané holubičky, perník, svíčky, betlémy, výrobky z proutí i dřevěné, textilní a plechové české hračky. Výstava je otevřená do 23. prosince.

Na vánoční trhy, do kavárny a na výstavu

V Kuksu mají náskok a letošní Vánoční trhy se budou odehrávat už v listopadu.

Do Vánoc sice zbývá více než měsíc, ale na nábřeží Labe ve vsi a pod Hospitalem v Kuksu se už budou odehrávat letošní Vánoční trhy. Vypravit se na ně můžete dokonce dvakrát, a to o víkendech 14. a 15. listopadu a o týden později, 21. a 22. listopadu. Trhy s prodejem tradičních řemeslných výrobků doprovází koncerty, předvádění dravých ptáků a prohlídky Hospitalu, ovšem lístky si raději rezervujte předem.

Na vánočních trzích ochutnáte různé horné nápoje, do Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě si můžete skočit na vánoční kávu.

V neděli 15. listopadu začíná ve Vysokém Mýtě výstava s neobvyklým názvem Vánoční nákupní šílenství před mnoha lety, která vás zavede do dob rakouského mocnářství a první republiky. Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě vám ukáže, jak tehdy vypadala „bohatá nabídka“ místních obchodníků a které hračky si děti přály od Ježíška, chybět nebude ani kloboučnictví pro dámy, dobové reklamy, autentické fotografie, pár betlémů z třebechovického muzea a předvánoční muzejní kavárna, zařízená ve stylu z přelomu 19. a 20. století. Káva je v ceně vstupenky a vychutnat si ji můžete až do neděle 3. ledna.

Výstavu Vánoční nákupní šílenství před mnoha lety v muzeu ve Vysokém Mýtě provází idylické fotografie.

Adventní jarmark a kreativní dílny si užijete také při Andělském zvonění v Českém Brodě; odehraje se v sobotu 21. listopadu, pro děti je připraveno divadelní pohádkové představení a pro dospělé stánky několika desítek řemeslníků. Otevřené budou také výtvarné dílny sdružení Magráta.

Pojďte s námi do betléma

...ale tentokrát vás nepozveme do již zmíněných Třebechovic nebo do Braunova betlému u Kuksu, ale na první výstavy betlémů. Na zámku ve Slavkově nachystali předvánoční výstavu betlémů ze sbírek Mgr. Bohumila Duška, jemuž se podařilo zachránit řadu zdevastovaných betlémů nejen ze dřeva, ale i z keramiky nebo papíru. Betlémy si prohlédnete v galerii v přízemí zámku od 11. listopadu do 13. prosince. Vstupné pro dospělé stojí 50 Kč, pro děti, studenty a seniory 30 Kč.

Betlémy ze dřeva, keramiky nebo papíru uvidíte do poloviny prosince na výstavě na slavkovském zámku.

Betlém z perníku uvidíte také v úterý 17. listopadu, pokud se vypravíte na Předvánoční Kuňkání pod Kuňkou, neformální setkání trampů, řezbářů a muzikantů, kteří zahájí Vánoce v Perníkové chaloupce pod Kunětickou horou. Uvidíte také vánoční stromečky s netradičními ozdobami ze slámy, papíru, provázků, nití, perníčků či ovoce, a děti tu mohou Ježíškovi nechat dopis s vánočním přáním.

Chcete-li vidět skutečného rekordmana mezi českými betlémy, zajeďte se z Perníkové chaloupky podívat také do nedalekých Pardubic.