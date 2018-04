Inspekce: Nákup lesních plodů vyžaduje opatrnost

Lidem, kteří nechtějí ztrácet čas hledáním hub po lesích a raději si je koupí u prodejců stojících při silnicích, radí hygienici při nákupu ostražitost. "Prodejci hub musí mít zvláštní zkoušku ze znalosti hub, kterou skládají u krajské hygienické stanice. Kupující by měli toto osvědčení vyžadovat, jinak se vystavují riziku, že si přinesou domů jedovaté houby," radí Václav Krliš, ředitel České zemědělské a potravinářské inspekce v Plzni. Pracovníci této instituce prodejce kontrolují. Prodejci ostatních lesních plodů zvláštní osvědčení nepotřebují. Při koupi by si však lidé měli důkladně prohlédnout, v jakém stavu například borůvky či ostružiny jsou. "Pokud lidé kontrolu podcení, hrozí jim zažívací potíže. Zkažené houby nebo jiné lesní plody každý člověk poměrně dobře pozná. Zapařené nebo nevhodně skladované houby jsou většinou měkké a plesniví. Čerstvé lesní plody jsou tvrdé i ve spodních vrstvách nádoby. Pokud se kolem nich objevují mušky, je to signál, že už jsou delší dobu skladované. Takové houby by rozhodně nikdo neměl kupovat," říká ředitelka Okresní hygienické stanice v Domažlicích Marie Sladká. Nelibost nad volným prodejem hub cítí i plzeňský mykolog Svatopluk Holec. "Právě včera jsem viděl v Plzni několik prodejců hub a žádný z nich neměl příslušné povolení," zlobí se Holec. "I když ani jeden neměl v košíku houby jedovaté či nejedlé, lidé by od nich houby neměli kupovat. Zákazník takového prodejce si totiž nemůže být stoprocentně jist druhem nabízené houby ani podmínkami, v nichž byly skladované. Pokud je totiž houbař nesl v igelitové tašce, hrozí nebezpečí otravy. V neprodyšné nádobě se totiž houby velice rychle zkazí, a to ani nemusí být vidět plíseň. Pak si konzument může způsobit otravu i po požití houby prokazatelně jedlé," varuje Svatopluk Holec. Ani prodejci, kteří vlastní speciální povolení, nesmí nabízet ledajaké druhy jedlých hub. "Trhovec smí prodávat pouze ty houby, které jsou v povolení vyjmenované a které tedy prokazatelně zná. Plodnice přitom nesmí být krájené. Podomní prodej v tuzemsku není povolen a s houbami je možné obchodovat jen na trhu," zdůrazňuje Holec. Znalost druhů hub je důležitá zejména kvůli hrozící záměně. "Mohlo by se například stát, že obchodník bude prodávat pečárku zápašnou. Ta totiž při rýpnutí nehtem do spodní poloviny nohy není cítit anýzem, jako pravý žampion ovčí, který je výbornou pochoutkou," upozornil Svatopluk Holec a doplnil, že při požití pečárky zápašné hrozí několik dnů trvající nevolnosti, zvýšené teploty a průjmy. "Záměna hrozí i u jedovaté a na Plzeňsku rostoucí závojenky olovové za čirůvku májovku, která má nyní už ovšem po sezoně výskytu. Obě jsou si velmi podobné, jen májovka má lupeny bílé a závojenka béžové," uvádí mykolog. První případ otravy po konzumaci hub evidují lékaři plzeňské fakultní nemocnice. "O víkendu ošetřili lékaři emergency starší paní s otravou houbami. Nyní je již žena mimo nebezpečí," informuje administrátorka fakultní nemocnice Eva Šimandlová.