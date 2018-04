In-line supervíkend na severní Moravě s novou, NEJ dráhou v Česku

Hlavní hvězdou otevření první regulérní in-line klopené dráhy v Česku se supermoderním povrchem Vesmaco bude Francouz Elton De Souza, jeden z nejlepších evropských závodníků na kolečkových bruslích. V exhibičních závodech se kromě něj představí i Slovák Kristian Terebeši, Slovinec Mavsar Nejc a česká in-line špička v čele s Ondřejem Suchým, Filipem Adltem, Jaroslavem Klíchou a bratry Pravdovými.

„Je to báječná zpráva, český in-line tohle potřeboval,“ řekl iDNES.cz k otevření dráhy jeden ze zakladatelů masových in-line akcí v Čechách a šéf seriálu LifeInLine Martin Plecitý. „Velmi si vážím toho, že se podařilo po několika letech intenzívní přípravy, především díky zájmu a aktivitě radních v Ostravě, tento báječný in-line stánek otevřít. Ostrava se tak velmi výrazně zapsala na mapu světového in-line. Očekávám, že se nyní objeví veliká řada nových talentů a výborných výsledků reprezentace,“ dodal Plecitý.

Slavnostní zahájení ve zbrusu novém areálu U Cementárny, který byl vybudován v rámci projektu Ostrava - evropské město sportu, začíná ve 14 hodin. Od 14:30 pak vypuknou exhibiční závody na 200 a 300 metrů a v bodovacím závodě na 10 km. Po tomto cca 45minutovém bloku budou dráhy k dispozici všem, kdo si ji chtějí vyzkoušet na vlastní kůži, i se změřením okruhu na čas.

Poté od 16:30 do cca 17:10 hodin bude připraven druhý závodní blok na 400metrové dráze v disciplínách 500 metrů sprint a 5 000 metrů. Po 17. hodině budou opět dráhy k dispozici veřejnosti a připraven další doprovodný program. Po celou dobu budou instruktorky ze SWANKY Ostrava vyučovat bruslařské dovednosti, tj. brzdění, zatáčení, přešlapování, padání a další užitečné disciplíny.

„Je to velká událost pro Česko, protože je to jediná dráha, která má světové parametry,“ řekl člen předsednictva Českého svazu kolečkového bruslení Martin Máčel. „Ve střední Evropě taková dráha není, naši závodníci tak budou moci pravidelně špičkově trénovat. Obrovská výhoda je, že tam jsou obě dráhy, na kterých se koná ME a MS v kolečkovém bruslení. To nebývá zdaleka standardem. Areál je natolik dobře vybaven, že se na něm mohou okamžitě konat závody ME i MS. A hlavně celý osvětlený areál včetně nejdelší 1 200metrové dráhy bude fungovat i pro širokou veřejnost. Je tu i multifunkční dětské hřiště, malé lanové centrum, lezecká stěna a dostatek parkovacích míst. Zároveň je areál hned u hlavní třídy s výborným příjezdem ze všech směrů,“ dodal Máčel.

Blade night a Lifeinline v Opavě

Kdo bude mít v sobotu 6. září po bruslení v novém areálu v Ostravě dost sil, může se přesunout do nedaleké Opavy na Večerní bruslení Blade night Opava, kde je sraz před OC Breda & Weinstein od 19:00 hodin. Nejdříve celou akci zahájí doprovodný program s exhibicemi, samotná projížďka noční Opavou pak začne ve 20 hodin a měří cca 13 kilometrů. Nutné jsou vlastní brusle a přilba, doporučeny jsou pak chrániče a reflexní či světelné doplňky. Večerní bruslení má téma „závodní“, takže ten, kdo přijde nejoriginálněji oblečen, bude na konci večera odměněn.

V neděli 7. září pak bude Opava hostit druhý závod 10. ročníku nejznámějšího českého seriálu LifeInLine Tour, který je určen pro bruslaře všech věkových i výkonnostních kategorií. Program začne v 10 hodin závodem nejmenších na odstrkovadlech, následují dětské závody na 1 kilometr a 3 kilometry s oddělenými starty licencovaných jezdců a hobíků. Odpoledne se pak jedou open závody na 10 kilometrů a 21 kilometrů. Půlmaraton je zařazen do seriálu Českého poháru v in-line bruslení (info na www.lifeinline.cz).