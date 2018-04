Informace z hor bývají zkreslené

Návštěvníci podezřívají vlekaře a hoteliéry, že záměrně zkreslují informace, aby nalákali do hor co nejvíc lidí. "Já už to znám. Když někam zavolám, vždycky se spíš dozvím, jak to nahoře nevypadá. Připadne mi, že se na tom musí nějak domlouvat hoteliéři a vlekaři, aby měli větší kšeft," říká Pavel Nedařil ze Šumperku. Hoteliér z Ramzovského sedla Miroslav Neubauer skutečně přiznává, že vždy záměrně uvádí lepší podmínky než ve skutečnosti jsou. "Každý hoteliér i vlekař řekne radši že je půl metru sněhu než deset centimetrů. Nedělám to jen já," říká Neubauer. Hoteliér z Ramzovského sedla přitom tvrdí, že lidem nelže, protože na sjezdovce jsou skutečně místa, kde nyní leží půl metru. Připouští však, že jinde neleží ani deset centimetrů. "Je normální servis vždycky trochu vylepšit, vždyť nás to tady živí," míní. Šéf Ski klubu Šumperk Jan Nesvadba, který má na starosti všechny vleky na Červenohorském sedle naopak odmítá, že by jejich informace byly zkreslené. "Je tu věčný rozpor, kde měřit výšku sněhu. Nikdo nemůže čekat, že je všude stejná vrstva. Nemáme zájem něco záměrně zkreslovat." Stejně mluví i šéf Horské služby v Beskydech Jaroslav Kozák. "My dáváme každé ráno dohromady informace z Beskyd. Naše údaje jsou přesné, ještě se mi nestalo, že by mi za ně někdo nadával," řekl Kozák. Ovšem dodal, že telefonují lidé, kteří si stěžují na zprávy, které dal do oběhu někdo jiný. "Mohou to být třeba provozovatelé vleků, kteří si přisadí třeba u výšky sněhu, ale neříkám, že to dělají," uvedl. Spolumajitelka hotelu Pokrok v Bílé Marie Dobsová přiznává, že získává informace právě od provozovatelů vleků. "Povíme lidem, zda se lyžuje a kolik je zhruba sněhu. To nám říkají vlekaři, kteří se k nám chodí najíst." Lanovkář Milan Lanča, který pracuje u sedačky na Pustevnách, tvrdí, že do telefonu říká zvědavým turistům a lyžařům o počasí jen to, co ví od horské služby. "Kluci z horské služby sami ověřují, jak to vypadá. No a výšku sněhu na sjezdovce jednoduše odhadneme." Na linku beskydské i jesenické horské služby volají denně desítky lidí, kteří se zajímají o sníh. "Lidé nám stále volají, i když my tu nejsme od toho, abychom informovali o sněhových podmínkách," řekl náčelník horské služby Milan Gracias. Horská služba v Jeseníkách však hlásí jen výšku sněhu a počasí na hřebeni nad středisky. "Rozhodně se nevyjadřujeme k tomu, zda jsou sjezdovky upravené a kolik na nich leží sněhu. To je záležitost provozovatelů a je na nich, zda poskytují svým zákazníkům pravdivé nebo zkreslené informace," uvedl Gracias. Před víkendy odpovídají záchranáři až na padesát dotazů za den. "Lidé nás až zneužívají," míní náčelník beskydské služby Jaroslav Kozák.