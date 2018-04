Indonéský Lombok: pro každého něco

Malý, jen asi 80 km dlouhý ostrov má se sousedním Bali jen málo společného. Čistě oblečené chlapíky, kteří by se na vás k tomu ještě příjemně usmáli, tu potkáte velmi zřídka. Daleko častější jsou klasičtí muslimové v napohled poněkud ušmudlaných "hábitech", kteří pod pojmem turista bohužel vidí jen naditou peněženku. Většinou tvrdí, že prodávají přesně to, co sháníte...jen jim probůh hned musíte říct, za co chcete své peníze utratit.

Hlavní město Mataram je obrovské a to obzvláště pokud jde o rozlohu. Je rozdělené do čtyř samostatných celků spojených širokými ulicemi. Těmi nepřetržitě proudí malé mikrobusy a shánějí své pasažéry, které potom rozvážejí dle individuálních přání.

Vzhledem ke konkurenci dopravců je "mataramská městská hromadná doprava" docela levná, ale na požadované místo se jede, až když na vás přijde řada. Všude je tady daleko a pěšky nemá cenu se vůbec o nic pokoušet.

Jdeme na večeři. Hospůdka nesoucí na vývěsním štítu slovo "Muslim" nás trochu zarazila, ale později jsme zjistili, že pouliční jídelny se tady prostě takhle jmenují. Taky jsme si museli zvyknout, že při tomto druhu hodování nedostanete žádný příbor. "Nástroj mění chuť jídla," je tady tvrdě zakořeněný názor a tak se jí rukama - pouze pravou a to jen třemi prsty (prsteníčkem se čistí nos a malíček je do ucha...).

Gilli Islands

Na severu ostrova leží tři malé romantické ostrůvky: Gilli Air, Gilli Meno a největší z nich s přívlastkem "mejdanový ostrov" Gilli Travangan. Nikdo tyto ostrovy nenazve jinak než Gilli islands, ač je to název naprosto nesmyslný: slovo gili totiž v indonéštině znamená ostrov.

Každý z těchto ostrůvků nabízí trochu něco jiného. Jsou zde romantická zákoutí, skalnaté břehy i písečné pláže, korálové útesy s barevnými rybkami i placaté dno, kde se prohánějí rejnoci, želvy a žraloci, a také skvělá místa k potápění. Můžete si vyjet pohádkovou jachtou na opuštěná místa, nebo jen na malé kanoi dopádlovat do nejbližší zátoky. Bydlet je možné v romantických bungalovech, nebo v centru zábavy mezi diskotékami. Můžete tady prostě dělat cokoli s výjimkou směny peněz za rozumný kurz.

Nejlepší místo pro opatření dostatečného množství rupií na návštěvu Gilli Islands je přímořské letovisko Senggigi, ze kterého se tam dostanete asi nejsnadněji. Teprve později zjišťujeme, že kurz amerického dolaru dále velmi prudce klesá a to přímo úměrně se vzrůstající vzdáleností od Bali směrem na východ.

Majestátní sopka

Lomboku dominuje sopka Rinjani, která je hlavním turistickým magnetem ostrova. Impozantní hora se tyčí do výše 3.726 m.n.m. a malé jezírko v kráteru, které nese romantické jméno "Dítě moře", je památkou na poslední sopečný výbuch v roce 1994. Vysoký vrchol zadržuje oblačnost ze západu a srážky, které v této oblasti spadnou, zaručují centrálnímu Lomboku výjimečnou úrodnost.

Vše se samozřejmě točí okolo rýže. V západní a hlavně centrální části ostrova se sklízí úroda až čtyřikrát ročně oproti menší a jen jedné sklizni na východě a naprosto suchém jihu.

Výstup na Rinjani musí být úchvatný. Vede tam několik výstupových cest a dobytí vrcholu se dá naplánovat od dvoudenní až po pětidenní túru. Viděli jsme spoustu fotek, map a mluvili jsme s mnoha místními průvodci. "Je to opravdu o život, tam se dá jít jen za sucha," odpovídá většina z nich.

Po nebi se ale bohužel honí olověná oblaka a několikaměsíční období dešťů stále nekončí. Aspoň budeme mít kam jít, až se sem dostaneme znovu...všichni doporučují v létě.

Přečtěte si

Bali: drahokam mezi drahokamy Může se hodit : Plavba trajektem z Bali na Lombok trvá 4 hodiny. Cesta stojí 15.000 rupií, t.j. necelých 50 Kč.

Lombok: pro každého podle gusta

Jihozápadní část ostrova je doporučena opravdovým dobrodruhům, kterým nevadí absence jakýchkoliv silnic a turistického servisu. Z tohoto cípu Lomboku se pak můžete přepravit na ostrůvek Nanggu, který je známý hlavně překrásnými místy ke šnorchlování a potápění.

Opakem je "turisťárna" na jihu ostrova – Kuta. Prosím nezaměňovat se světoznámou Kutou na Bali. Toto je jen její menší sestřička. Nabízí klidnější atmosféru a příhodné vlny pro surfování jak začátečníkům, tak naopak na některých místech jen opravdu pokročilým.

My pluli dál a dál...

Ostrovů patřících pod indonéskou vlajku je více než šestnáct tisíc. Čas pro Lombok vypršel a my se pomalu přesouváme do městečka Labuhan Lombok, abychom se opět lodí, jak jinak v tomto ostrovním státě, přesunuli na Sumbawu, ostrov sucha.