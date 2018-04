Indii si buď zamilujete nebo ji hned opustíte

Vycestovat za hranice je sice dnes již běžné, protože jsem ale odjížděla do Indie, a tedy do země pro mě nezmámé, byly přípravy na cestu o to pečlivější. Nechala jsem se oočkovat, nasbírala jsem informace o tom co tam jíst, respektive nejíst, obstarala si nezbytné doklady pro vycestování, sbalila věci důležité ( tj. fotoaparát, filmy, kameru, léky a nezbytnou dezinfekci v podobě whisky, přelité do PET lahve, která je lehčí a hlavně se nerozbije). Spojem přes Miláno a po dlouhém letu přivítala naší pětičlenou výpravu Bombaj.