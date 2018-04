Postavíme 100 milionů záchodů. Jak proměnit Indii v moderní stát

Bez plánování to nepůjde. A bez radikálních změn také ne. Přesně tak uvažuje nová politická hvězda Indie, která po dlouhých letech vlády Národního kongresu „rodiny Gándhíových“ provádí velkou indickou revoluci s cílem dokázat, že 21. století bude stoletím Indie. Smělé vize se navíc mají naplnit do pěti let. Jak říká nový indický premiér, Národní kongres měl 60 let a nic nedokázal. Jemu a jeho Indické lidové straně prý postačí na proměnu země pouhých 60 měsíců.

Více chrámů než toalet

Jedna z hlavních a nejviditelnějších změn se týká státem řízené kultivace vyměšování. Indie je známá tím, že zde desítky milionů lidí stále vykonávají velkou i malou potřebu venku, ať už v přírodě, u železničních tratí nebo jen tak na ulici. Ostatně už před časem prohlásil jeden z politiků, že v Indie má více chrámů než záchodů, kvůli čemuž je možné Indii považovat za jeden velký záchod pod širým nebem. Jen polovina obyvatel má totiž záchod ve svém bytě nebo domě a zhruba 300 až 400 milionů lidí nemá k toaletě přístup. Proto Nárendra Módí ve svém akčním plánu vyhlásil smělou metu, když chce do čtyř let postavit sto milionů nových záchodů.

Desítky milionů lidí z nejnižších kast nemají v Indii domov, ale s nimi se v plánech nové Indie příliš nepočítá.

Aspoň jedna žárovka

Další plán se týká elektřiny. Zatímco v Česku jsme zvyklí na přítomnost elektrického proudu i na zapadlých horských chatách, v Indii nemá přístup k elektřině na 400 milionů lidí. V plánech nové vlády je tudíž kompletní elektrizace země, aby na konci dekády v každé domácnosti svítila alespoň jedna žárovka, přičemž hlavním zdrojem energie pro nové odběratele by se měly stát solární panely, jejichž cena v posledních letech prudce poklesla. Větším lákadlem než žárovka ovšem bude spíše televize.

Současně s tím plánuje premiér kompletní digitalizaci země. V současné době má téměř miliarda Indů mobilní telefon, na konci volebního období by všichni měli mít už chytré telefony s napojením na internet. Právě důraz na rozvoj informačních technologií má podle premiéra sehrát klíčovou roli v posunutí Indie mezi nové světové velmoci.

Krávy jsou v Indii posvátné a běžně se bez dozoru toulají ulicemi měst. V nové Indii budou platit přísná pravidla i pro ně. Zatímco na romantických člunech pro turisty sprchy a toalety nechybí, zhruba 400 milionů Indů nemá ve svých domovech žádný záchod.

Osm milionů dívek, které se nikdy nenarodily

Samotná kapitola je věnovaná ženám a jejich diskriminaci. Zvláště ženy z nižších kast jsou v Indii častým cílem sexuálního násilí, které je v poslední době značně medializované. Diskriminace ženského pohlaví ovšem začíná již v prenatálním období, neboť mnoho těhotných žen si na nátlak rodiny nechává určit pohlaví plodu, a když se dozvědí, že jde o ženské pohlaví, musejí podstoupí potrat. Statistici spočítali, že v posledních deseti letech indické ženy záměrně potratily – a to jen kvůli „špatnému“ pohlaví plodu - osm milionů dívek. Tuto praxi chce současná vláda zastavit, byť zatím není jasné, jakým způsobem to hodlá udělat.

Tříleté soudy

Maoistická hrozba v horských oblastech, náboženské konflikty či hrozba islámských radikálů vedla vládu Nárendra Módího k vyhlášení nulové tolerance pro teroristické útoky a všechny formy násilí. I kvůli tomu má proběhnout kompletní reorganizace policejních a armádních složek.

Dalším deklarovaným cílem nové vlády je vymýcení korupce, která je v místní státní správě značně zakořeněná a s níž dosud marně bojovala řada osvícených politiků. Vedle toho volá nový premiér také po zefektivnění práce soudců tak, aby byl každý případ vyřešen maximálně v horizontu tří let.

Slavný Mahátma Gándhí vybojoval Indii samostatnost. Současný premiér z ní chce udělat moderní stát. Hory odpadků jsou v Indii všudypřítomné. V nových „chytrých“ městech by ovšem měly zmizet.

Města pro bohaté

Moderní Indie potřebuje nové města a komunikace. Proto stát hodlá v následujících čtyřech letech stavět 30 kilometrů nových silnic denně a současně chce postavit do roku 2022 sto nových „chytrých“ měst, v nichž bude fungovat vše, co dnes chybí přeplněným indickým velkoměstům. Města vzniknou na zelené louce a budou se vyznačovat dokonalou infrastrukturou.

Chlazené budovy budou vybavené moderními inženýrskými sítěmi, pitnou vodou, kanalizací a recyklací odpadu. Samozřejmostí bude vysokorychlostní internet, naopak ve městech nebudou žádné slumy, neboť v nich nebude místo pro chudé a nezaměstnané. Prostě takové sociální inženýrství 21. století.

Vláda ovšem nemá na vybudování „chytrých“ měst vlastní finance, ale bude hledat investory, což může smělé plány poněkud ohrozit či minimálně oddálit, byť se již jedno vzorové město staví v Módího rodném Gudžarátu.

Příběh z Gudžarátu

Je však otázkou, zda na tak obrovskou zemi stačí jeden silný muž a zda lze zvláště v Indii realizovat vize, které si úspěšný politik naplánuje. I když v Gudžarátu Módí vládl pevnou rukou, přesto zde docházelo k celé řadě excesů a problémů. Jako příklad poslouží tragédie, jež se zde odehrála před šesti lety. V Gudžarátu panuje už 50 let oficiální prohibice, nicméně alkohol pašovaný z jiných států Indie se zde běžně pil, navíc se bez kontroly vyráběla domácí pálenka, obsahující často vysoké množství jedovatého methanolu. Právě tím se v roce 2009 otrávilo několik stovek lidí, přičemž 150 z nich na následky otravy zemřelo. Tento příběh ukazuje, jak složitá a komplikovaná bude cesta Indie k modernímu státu.