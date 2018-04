Štrbské pleso je slavné v Indii. Tamní web ho má na hlavní stránce

Fotografie Štrbského plesa na indickém portálu, který má měsíčně kolem půl milionu „návštěvníků“, si prý jako první všiml Čech žijící v Polsku, jenž provozuje vlastní rezervační portál. Záběr si pamatoval z učebnice vlastivědy. „Je to stejné, jako by si známý specialista na ubytování na Slovensku dal na hlavní stránku fotografii Tádž Mahál,“ myslí si.

Na snímku Štrbského plesa je i hotel Patria, jehož ředitel byl zaskočen. Při současné návštěvnosti Tater prý neví, zda by mu stačily ubytovací kapacity také pro hosty z Indie.

Hezká reklama pro Vysoké Tatry

Znalec Tater i Himálaje Peter Hámor přiznává, že v indických horách ještě nebyl, takže nedokáže odhadnout, zda se podobají Tatrám. „Ale těší mě, že nejkrásnější fotka, kterou v Indii našli - protože na úvodní stranu se obvykle dává ta nejkrásnější - je z Tater. To jen potvrzuje to, co už tvrdím dávno, že Vysoké Tatry jsou nejhezčí hory na světě,“ dodává.

„Jedním z důvodů, proč se Indové rozhodli pro slovenské tradiční panorama, může být skutečnost, že fotka je volně dostupná a asi se indickým podnikatelům zalíbila,“ usoudil slovenský deník.

Ale možná se Indům povedl podobný omyl, jaký zažilo i Slovensko. V jedné předvolební kampani tehdy vládnoucí Hnutí za demokratické Slovensko dokazovalo zvelebení země za vlád Vladimíra Mečiara billboardy s fotografiemi půvabné krajinky. Ta ovšem, jak se nakonec ukázalo, nebyla tuzemského původu, ale švýcarská a mezi Tatry a Dunaj se zatoulala z databáze reklamní agentury.