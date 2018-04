Indiáni kmene Krí žijí v souladu s přírodou

Jak se tam dostat: Letadlem do Montrealu a pak autem více než tisíc km až do Radissonu. Je třeba zkontrolovat vůz, aby byl v pořádku, a potom se informovat o tom, kde lze tankovat benzin. S výjimkou zimy se není třeba na široké dálnici bát. Žádná nebezpečí nehrozí. Dá se i letět letadlem společnostmi Air Creebec nebo Air Wemindji. Více informací poskytne cestovní kancelář Chisasibi Mandow Agency: P.O.Box 30, Chisasibi, Quebec, Canada, JOM 1EO, tel. 001­818­855­3373­4



Kolik to stojí: Za výlety do divočiny, spojené s lovem či rybolovem, zaplatíte od 250 kanadských dolarů na osobu denně nebo od 1500 dolarů na osobu týdně. Na co si dát pozor: I v nejteplejších měsících bývá u Jamesovy i severněji položené Hudsonovy zátoky velká zima. Teploty každý den kolísají a mohou klesnout až skoro k nule. Proto turisté spí ve vyhřívaných stanech.



Co si přivézt: Indiáni a Eskymáci mají neobvyklou a nádhernou uměleckou tvorbu ­ od soch z šedého či černého kamene až po zvláštní obrazy a grafiky s ornamentálními prvky. Také jejich hudba je balzámem na duši, působí velmi relaxačně.