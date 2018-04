Incident na nádraží v Kútech a divoký Západ v Čadci

Incident se slovenskou policií

Najednou mám před sebou slovenské policisty, chtějí pas, kouřím na nástupišti a já jsem v tu chvíli nádoba plná vzteku s oprášenou alergií k uniformám. Jeden policajt navíc měří 165 cm, chce slovenské koruny, které nemám a pak ukazuje na jediný zákaz, který je vyvěšen na sloupu ve třímetrové výšce.

Opatrně cedím slova skrz zuby: "Máte pocit, že když se na ten nápis podíváte VY, že je umístěn ve výšce vašich očí? No přeci není, ale co je horší, že na ten nápis nevidím ani já, a to jsem vyšší než vy." Což jsem přepískl...Musím diktovat svou adresu, hrozí mi předvoláním z mého obecního úřadu a pokutou až 15.000 korun, lístek mi však nedá. Radek mi pak tvrdí, že to jen zkoušel a chtěl úplatek... Možná... Fízlové jsou asi všude stejní.

Divoký Západ v Čadci

O půl noci den nato volíme znovu „osvědčený způsob“, jak zefektivnit cestu. Abychom projeli Mosty u Jablunkova, jedeme na Slovensko, kde vystupujeme na první zastávce Čadca, odkud se dostaneme rychlíkem zpět k nám. Trčíme na Slovensku dobrou hodinu a půl v hale socreálné koliby.

Všude se mátožně potulují podivné existence a Radek nasazuje svůj kamenný výraz: „Nesměj tě ani chtít oslovit. Je to totiž hra, kterou můžeš prohrát.“, což mne pobaví....Radkův vhled do světa zločinu je naprostý a ozkoušený...Přesto mi jeho věty evokují kovbojky a do slov si infantilně dosazuji štěkání koltů a práskání bičem. Jemný vtip se ale rozhodně netýká Slovenska... Absence humoru tu patrně bude historická a nebo na ni pi.. nemám!