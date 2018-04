In-line sezona vrcholí v neděli v Pardubicích

ULICE SE KVŮLI BRUSLAŘŮM UZAVŘOU Kvůli bruslařům se v neděli uzavře Hradecká ulice (mapu najdete zde), která vede kolem arény směrem do Polabin. Bruslařský festival pro všechny věkové i výkonnostní kategorie začne v 10:30 hodin dětskými závody. V poledne pak začíná hodinová volná projížďka pro všechny příchozí. Hlavní závod startuje ve 14:30. Řidiči tak budou muset od rána až do odpoledne objíždět uzavřený Wonkův most přes polabinský most kapitána Bartoše. Stejnou trasu budou využívat i linky MHD. "Od 6 do 15:30 hodin bude většina spojů jezdit objížďkou. Linka číslo 14 pak bude končit v centru města a nebude zajíždět až do Polabin," řekla mluvčí dopravního podniku Petra Brunová.