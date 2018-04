Iguazské vodopády - místo, o kterém sníte!

Po hodině letu do centra jihoamerického kontinetu z brazilského Sao Paulo přistanete u hranic tří států - Brazílie, Argentiny a Paraquay- ve městě Foz del Iguazú. Město je z poloviny živo pašováním zboží z Brazílie do Paraguay a naopak a z druhé poloviny z cestovního ruchu. Ročně sem přijede tisíce lačných turistů a cestovatelů, kteří chtějí na vlastní oči spatřit vodopády na řece Parana, zařízlé v subtropickém pralese podél hranic.

Necelých 12 km od města začíná národní park Iguacu falls, jeden z nejstarších parků na území Ameriky. Iguazú národní park se rozprostírá na území větším než 555.000 akrů v subtropickém pralese. Řeka Paraná rozděluje park na brazilskou a argentinskou část, kdy do každé poloviny parku je samostatný a nezávislý vstup a nelze tak mezi jednotlivými částmi parku přecházet. K tomu je určen hraniční most, který vede z brazilské strany do města Puerto Iguacu na straně argentinské.

Pro jednodenní návštěvu nepotřebujete ani turistické vízum. Návštěvě parku ale musíte věnovat dva dny, aby jste stačili shlédnout alespoň základní krásy okolní přírody!

Ke vstupní bráně obou stran parku vás pohodlně dopraví městská doprava či všudepřítomní taxikáři. Zde přestoupíte do připravených dvoupatrových autobusů, na straně Brazílie, nebo do malého vláčku na straně Argentiny. Ty vás po celém parku vozí s průvodním mnohojazyčným proslovem do míst, která jsou určena pro procházku s výhledy na okolní džungli.

Cesta autobusem či vláčkem není tak úplně bezdůvodná. Okolní příroda je opravdu divoká a v roce 1998 zde došlo k nešťastné události, kdy byl napaden syn ochránce parku jaguárem. Vodopádů je v parku více než 275, které se v kaskádovitých stupech propadají do 75 metrové hloubky v celkové šíři více než tří kilometrů. Pro srovnání můžeme říci, že Iguacké vodopády jsou širší než vodopády Viktoriiny a vyšší než vodopády Niagarské. Tento primát a okolní neporušená příroda je zařadila na seznam UNESCO jako světové dědictví.

Centrem a dominantou parku je Ďáblův chřtán – Garganta del Diablo. Za nepopsatelného burácení a všudypřítomné vodní tříště zde v půlkruhu padá v nekonečném množství voda ze 14 vodopádů do úzkého koryta řeky Paraná. Hluk z padající vody, džungle, vlhkost, vysoká teplota, volně poletující tukani a množství papoušků, motýlů a drobných plazů včetně pásovců, kteří se nevyhýbají ani turistům, to vše ve Vás zanechá nesmazatelný zážitek.

Návštěva argentinské strany vás zavede nad vodopády samé, kde se procházíte po úzkých chodníčcích přímo nad vodopády a sledujete hloubku pod sebou, zatímco strana brazilská vás naopak zavede přímo pod burácející vodopády do centra ďáblova chřtánu, kam je možno taktéž se vypravit za pomocí rychlého člunu.