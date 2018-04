Ideologickým diverzantem v Rusku

Mezi stromy Hyde Parku bylo možno zaslechnout pozoruhodné diskuse důstojných babiček a jejich podivně oděných vnuček: "Drahoušku, co to jsou ty polonahé vřeštící paní poskakující na pódiu v královniných zahradách?"

"Přeci Atomic Kitten, prima popík, babičko!" "Ach jistě, Nukleární koťátko. Pozoruhodné!"

To bylo počátkem června 2002, kdy Alžběta II. slavila padesát let na trůně - a večírek to byl opravdu důstojně divoký, a já si pak představil Karla Gotta zpívajícího z ochozu svatovítské katedrály Kde domov můj, ale byla to představa hrůzně bolestná. Od té doby si ještě častěji říkám: nejvyšší čas obnovit monarchii.

Britům je totiž královna jako člověk z masa a kostí zcela ukradená, slavili královnu jako pojítko s minulostí a budoucností. A oslavovali tak především sebe. (Královna však prohlásila, že dalších padesát let nehodlá do svých zahrad rockery pustit, neboť jí návštěvníci ošklivě pošlapali záhony.)

Oslavy s puškou

Oslavy, slavnosti a večírky jsou zkrátka součástí putování po světě a většinou mají hodně společného, liší se pouze detaily. V zemích divočejších, na Kavkaze, v Iráku či v Afghánistánu, patří k oslavě velkolepá palba ze samopalů a často se nedá zdálky poznat, zda na vedlejší ves zaútočili povstalci, či zda místní polní velitel či šéf policie žení syna.

Pozor! Kulky vypálené vzhůru se pochopitelně vracejí k zemi a jsou popsány kruté případy reků postřelených vlastní do nebe vypálenou kulkou.

Pobyt v Rusku se může stát jednou velkou oslavou, neboť ruský kalendář obsahuje neuvěřitelné množství svátků: od Dne pohraničníků ke Dni mladého soba.

Na Sibiři je velmi oblíbený Den rybářů, kdy se každý Sibiřan na pár hodin promění v rybáře, a tento svátek musí být oblíben i u ryb, neboť jsou v ten den zcela v bezpečí.

Ideologická diverze

V Rusku jsem jednou dosáhl mimořádného občanského vítězství. Ocitl jsem se na narozeninové oslavě v den našeho vstupu do NATO, tedy 12. března 1999, a nutil jsem Rusy připíjet na náš vstup.

Zpočátku byli všichni proti mně, neboť Rusové NATO rádi nemají, ale já bojoval a vyprávěl jsem jim například o okupačních tancích, co mým rodičům jezdily pod okny den po svatbě. Rusové jsou národ citlivý, a tak hodinu za hodinou se poměr přípitků zlepšoval, až po půlnoci nakonec všichni připíjeli výkřikem: "NÁTO, uráá!!"

Všichni, až na jednu dívku, která zvednout sklenku odmítala. Nad ránem mi řekla: "Nesnaž se, blbče, na NATO pít nebudu, jsem Srbka." Jmenovala se Marta. Já se vrátil do Prahy a ona do Srbska. A za dva týdny začala válka o Kosovo a naše nová organizace začala bombardovat Srbsko.