Ideální podzimní dovolená je na Krétě

8:01 , aktualizováno 8:01

Co tak může v Řecku ještě našince překvapit? Moc toho není. Ale podzimní dovolená zde přece jenom bývá jiná než v červenci a srpnu. Bylo by při této příležitosti také dobré zapomenout na velké požáry na Chalkidiki, protože to byl zjevný exces, který se vyskytne pouze občas.