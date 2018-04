Ideální dovolená pro zamilované? Na majáku

Maják Sveti Ivan na Pučini neboli Svatý Ivan daleko na moři, který byl postaven v roce 1853, se nachází tři a půl kilometru od západoistrijského města Rovinj. Marko Črnac, kapitán lodi, která nás veze, musí velmi pozorně manévrovat. Vody kolem majáku jsou totiž mělké.

Staňte se novodobým Robinsonem

Tenhle způsob trávení dovolené je v Chorvatsku novinkou. Robinsonáda se vším, co k tomu patří. A navíc: co si člověk na ostrov nepřiveze, to nemá. Pravda, může požádat pana domácího, tedy správce majáku, aby z města dovezl nějaké to jídlo či pití, ale nelze na to spoléhat - co když vlny nedovolí loďce vyplout!

Zoran Morovič, správce rovinjského majáku, sbíhá po schůdcích k malému molu, kde kotví jeho loď, a pomáhá při přistávacím manévru. "Maják má v této části Istrie důležitou funkci," vítá nás pan domácí, který se stará o údržbu majáku. Sveti Ivan na Pučini je jedním ze čtyřiceti osmi majáků na chorvatském pobřeží. Všechny jsou z let 1818-1880. V roce 1998 se začalo s jejich obnovou a automatizací. Právě tehdy vznikl nápad zpřístupnit majáky turistům.

Majákové apartmá

Zoran nás vede nahoru, aby nám ukázal, jak návštěvníci bydlí. Vybavená kuchyně, koupelna, dva jednoduché dvoulůžkové pokoje v přízemí. A neuvěřitelně krásný výhled na moře z otevřeného okna. "Tady v těchto pokojích jsem bydlel se svou rodinou," říká, když přicházíme do prvního patra, kde jsou čtyři další lůžka.

Předminulý rok se ale musely děti se ženou odstěhovat do Rovinje. "Tak to -začalo. Vloni už ale byly apartmány plné více než devadesát procent sezony," dodává správce majáku.

Oáza klidu

Co tu ti lidé celé dny dělají? "Užívají si moře, rybaří, potápějí se. Sami. Ten, kdo si vybere takovýto způsob dovolené, nemůže čekat, že tu najde diskotéku. Ale pokud to počasí dovolí, může mít i to, do Rovinje to trvá loďkou jen pětatřicet minut," vypráví Zoran Morovič. "Přes den mohou jet se mnou do města. Večer řeknu - zítra pojedu ven v osm ráno, vyrazíte se mnou? Pokud nechtějí, nemusí, přivezu jim chleba a hotovo," vysvětluje.

Závěrečný úklid je na správci majáku. Jinak se ale hosté musí o všechno postarat sami. "Tady platí - co si doneseš, to si připravíš, co si připravíš, to si sníš, sám si usteleš i uklidíš," směje se pan domácí. Elektřina na 220 voltů je k dispozici nonstop. S pitnou vodou se však musí na ostrově šetřit, je to vzácná věc. "Podle toho, co hosté říkají, jsou ale více než spokojení," říká.

Nebezpečí mořských bouří

Na ostrově je meteorologická stanice, šestkrát denně po třech hodinách musí Zoran Morovič hlásit stav počasí do Splitu. "Jsem na majáku od roku 1983. V roce 1985 bylo tak strašné počasí, že moře vystoupilo až sem nahoru," ukazuje. Nadmořská výška je tu přibližně kolem deseti metrů. Špatné počasí je tady ovšem výjimkou. Že nebude vždy perfektní, s tím je však nutné počítat. A jak si zvykl na tenhle život, nebojí se tu sám? "Bez problémů. Nejsem zrovna nadšený z davu lidí. A bát se? Čeho? Spíš bych se bál ve městě než tady," dodává.

MŮŽE SE HODIT Kolik to stojí

Pronájem čtyřlůžkového apartmá na týden

6. 7.-31. 8. - 675-845 EUR



1. 6.-6. 7., 31. 8.-14. 9.: 555-726 EUR



14. 9. -1. 6.: 418-504 EUR



Doprava na maják

Při cestě na maják je možné si na místě pronajmout lodní taxi, cena je dohodou. Cestovní agentury, které zajišťují pobyty na majáku, nabízejí převoz přibližně za 100 EUR.



Dobrá rada

Majáky stojí na skalnatých mysech a ostrovech. Proto přijdou určitě vhod boty do vody. A také krém s vysokým ochranným faktorem, kromě apartmánu se nemáte před sluncem kam schovat. Mějte také na zřeteli, že jste "zajatcem majáku". Na moři se může počasí rychle změnit. Nezapomínejte proto na teplé oblečení, dostatečné zásoby jídla a pití.



Další informace

www.adriatica.net

www.adriadatabanka.cz