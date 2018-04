Ideál v zimě: to jsou dvě dovolené

Daně zvyšují ceny v Česku Už se to stalo pravidlem. Každým rokem se v zimním období pomalu zvyšují na horách v České republice ceny. Důvod je prostý: za lepší služby (a přiznejme, že na mnoha místech lepší skutečně jsou) se musí připlatit.

Jenže změna daně z přidané hodnoty letos vytlačí i na horách ceny jídla či pití ještě o něco více, než jsme byli v posledních letech zvyklí. A od začátku roku 2006 se má zvýšit i daň na ubytovací služby, takže další zdražení nás ještě čeká.

Tradiční nepsaný "souboj", zda je lepší jet na lyže a snowboard do blízké ciziny, nebo na naše hory, tak vstupuje do další fáze. V zahraničí totiž ceny sice také rostou, ale přece jenom o něco pomaleji. Pokud chceme v Česku konkurovat, musí se služby ještě výrazně zlepšit.