Ibiza: parádní koupání v romantických zátokách i pomník korzárům

Kdyby ve svahu nad romantickou zátokou v zeleni a širokou pláží nestály tři obří betonové hotely, nejspíš by to bylo jedno z nejpůvabnějších míst ve Středomoří. Jenže to bychom nesměli být na španělském ostrově Ibiza, jednom z nejvyhledávanějších turistických cílů v Evropě.

I tak je zátoka v Port de Sant Miquel na severu ostrova považována za jednu z nejkrásnějších pláží na Ibize. Na moři se pohupují více či méně luxusní jachty, ale i obyčejné plachetnice a motorové čluny, nad vodou se zvedají skály a nad nimi se vzpínají kopce hustě porostlé borovicemi.

Že to je jedno z nepříjemnějších míst na Ibize, dokazuje i honosná rezidence na poloostrově, za nímž už začíná širé moře. Ono sídlo totiž patří jistému ruskému miliardáři.

Port Sant Miquel je velmi malé rekreační středisko, byť zde v hlavní sezoně pobývají tisíce turistů, přičemž nejvíce je slyšet angličtinu. Nejsou tu ovšem žádné dlouhé uličky s obchůdky a restauracemi, jako je tomu například na pobřeží Španělska.

Ibiza, Port de Sant Miquel

K bankomatu autobusem

Není tu dokonce ani bankomat nebo lékárna, pro peníze nebo pro medikamenty se musí autobusem za euro a pár drobných do pět kilometrů vzdáleného Sant Miquelu.

To ovšem neznamená, že by v turistickém středisku nebylo co dělat. Celý areál je propojený a turisté ubytovaní v jednom hotelu mohou využívat služby celého komplexu.

Jsou zde samozřejmě různě velké a různě hluboké bazény, tenisové kurty, hřiště pro děti, kulečníky, ping-pong a další sporty včetně těch vodních. Večer se pořádají programy pro děti i rodiče.

Ryby můžete krmit přímo z ruky

Pláž sice není příliš dlouhá, ale díky pozvolnému vstupu velmi přátelská pro rodiny s dětmi. Kousek od břehu se navíc prohánějí ryby a rybky, které si rády pochutnají na rohlících z hotelových restaurací. Ty větší dokonce uždibují pečivo přímo z ruky.

Jedinou malou nepříjemností v mělkém moři jsou žahavé medúzy, které se tu a tam v počtu několika jedinců přiblíží k pláži.

Pro případy, že by průhledný mořský živočich někoho spálil, je plavčík vybaven speciálním sprejem na ochlazení rány.

Ibiza, pláž Cala Salada Ibiza, pláž Cala Vedella

Pěšky do jeskyně

Kousek od střediska je jedno zajímavé místo na krátký výlet – krápníková jeskyně Cova de Can Marca. Prohlídka těchto ibizských "Koněpruských" jeskyní je mimořádně působivá. Podzemní krásu totiž doplňují světelné a zvukové efekty, takže krápníky se zbarvují tu do červena, tu do zelena.

K jeskyni je možné dojít pěšky, je to kousek. A z vrcholku kopce se navíc otevírá krásný výhled na celou zátoku.

V létě jsou jeskyně otevřené až do osmi večer, musíte jen počítat s polední pauzou. Ale lepší je stejně vyrazit na výlet až navečer, když není takové horko. Dospělí zaplatí za vstup 8 eur, děti 4,5 eura.

Autem za 35 eur

Pakliže se chcete vydat i do jiných částí ostrova, můžete zvolit autobus nebo pronájem auta. Autobusy jsou pohodlné, klimatizované, poměrně levné, ovšem nejezdí příliš často.

Ideální je pronájem auta. Můžete využít pomoci recepční ve vašem hotelu nebo průvodce vaší cestovní kanceláře. Objednané auto požadované velikosti a výkonu bude ve stanovený čas stát před hotelem.

Pronájem na den se pohybuje okolo 35 eur, ovšem pokud si vůz pronajmete třeba na týden, cena se snižuje třeba až o deset eur na den. Je dobré se předem informovat, jaké pojištění je součástí pronájmu auta.

Připravte se také na to, že po vás autopůjčovna bude nejspíš požadovat zálohu na benzin nebo naftu. Auto se mám totiž vracet s plnou nádrží, ovšem někteří turisté toto pravidlo nedodržovali, a tak se pronajímatelé jistí vratnou zálohou.

Na Ibize nepotřebujete mezinárodní řidičský průkaz, stačí vám ten český. Měli byste ho mít ovšem aspoň půl roku, a taky se může stát, že vám auto nepůjčí, pokud vám ještě nebylo 21 let.

Ibiza, Port de Sant Miquel

Výlet na pláž bez betonu

Autem objedete celý ostrov bez problémů za den a ještě stihnete několik zastávek na koupání. Pokud chcete ochutnat trochu jinou pláž, zastavte se například v zátoce Cala Bassa na východním výběžku ostrova. Tady totiž není vůbec žádná betonová zástavba.

Je to poměrně malá zátoka, ovšem písčitá pláž je velmi příjemná. Nejsou zde skoro žádné vlny, takže se můžete uvelebit na matračce a vychutnávat si pohupování mořské hladiny.

Výhodou i nevýhodou je, že v okolí nejsou žádné obchody nebo větší restaurace. Prostě místo na konci světa. Když si zapomenete přivést vlastní pití a jídlo a budete odkázáni na místní rychlé občerstvení, sáhnete dost hluboko do peněženky. Majitelé kiosků využívají toho, že zde nic jiného není a ceny šponují pěkně vysoko.

Památník korzárům

Na výlet se vypravte především do hlavního města, jehož název je totožný se jménem ostrova – Ibiza.

Prohlídku můžete začít v místním přístavu, kde jsou "zaparkované" soukromé jachty i trajekty z Barcelony nebo Valencie, z nichž právě vystupují cestující nebo vyjíždějí auta.

Před přístavní halou stojí uprostřed kruhového objezdu několikametrový Obelisk korzárů (Obelisco a los Corsarios), nejspíš světový unikát. Nikde jinde na světě prý památník oslavující piráty nenajdete.

Za návštěvu stojí i Staré tržiště, kde se prodává ovoce, zelenina či květiny. Nejrušnější je samozřejmě hned po ránu.

Branou do historie

Naproti tržišti je hlavní vchod do historického centra hlavního města, které se nazývá Dalt Vila. Vchází se impozantní branou z konce 16. století, zdobenou torzy těl z bílého mramoru.

Mohutné opevnění přežilo bez úhony staletí a je skoro neporušené. Ze sedmi bašt se obráncům otevíral výhled do širokého okolí, zda se neblíží nepřátelské loďstvo. Dnes jsou hradby vyhlášenou kulturní památkou a Staré město je zapsané na seznamu kulturního dědictví UNESCO.

Při procházce Starým městem můžete postupovat příkrými dlážděnými ulicemi podle chuti a nálady, ani nepotřebujete mapu, rychle se zorientujete a nemůžete zabloudit. Cestou si můžete koupit originální, ručně vyráběné šperky a další suvenýry, za docela dobré ceny.

Cesta do neustálého kopce vás nakonec zavede až ke katedrále ze 13. století. Naproti náměstí stojí i archeologické muzeum, kde se vystavují šperky, mince a další historické předměty nalezené na ostrově.

Ibiza a stejnojmenné hlavní město, Dalt Vila - noční pohled na Staré město

Mrknete se do hrobky?

Až se budete vracet zpátky, můžete se zastavit na dalším pozoruhodném místě, což je nekropole se zhruba čtyřmi tisíci hrobek. Některé z nich přitom byly vyklizeny a zpřístupněny. Ovšem mrtvoly tam nespatříte, hrobky slouží jako přehlídka uměleckých předmětů, které se kdysi přidávaly k mrtvým.

Před zpáteční cestou se pak můžete osvěžit na místní pláži ve Figueretes (fíkovníčkách) , která patří k nejoblíbenějším na ostrově.