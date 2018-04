I vy můžete chodit po vodě! Vyzkoušejte novinky v akvaparcích

12:35 , aktualizováno 12:35

Akvaparky v Česku se předhánějí v nových atrakcích, na které by nalákaly návštěvníky. Jestli si chcete vyzkoušet chodit po vodě, vypravte se do Liberce, Ústí nad Orlicí, Moravských Budějovic nebo třeba do Prahy-Letňan.