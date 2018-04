I v Peci je zatím sněhu málo, přesto všichni lyžují

"Tak jak to jde?" "Je to bída, dnes končím." Podobné rozhovory lyžařů zaslechnete u vleků dost často. Sněhu málo, na sjezdovkách vydřená místa, jezdí se po hmotě hnědavé barvy. Ale jezdí se pořád a lyžařů je dostatek. Po deváté ráno se svezete bez čekání, ale během dne se už začínají tvořit fronty. Zklamaní ranní lyžaři prodávají své jednodenní jízdenky za 350 Kč těm nově příchozím a míří dolů do městečka. Během dne lidí neubývá, i když se otepluje a drobně prší. Sjezdovky lépe za současného počasí upravit nejde a pokud chcete strávit prázdniny na lyžích, nemáte moc na vybranou.