I v malém Česku jsou místa, kam lidská noha nevstoupila

Ale jeskyně mohou být nebezpečné i pro ty, kteří v nich tráví příliš mnoho času. Dvaašedesátiletý jeskyňář Miroslav Kubeš se dostal do jeskyně poprvé v pěti letech, když ho tam vzal otec. "Sám do jeskyní chodím asi tak od třinácti let. Máme to v rodině,“ říká.

Dodnes se svému celoživotnímu koníčku věnuje naplno, i když zdraví ho zrazuje. Pobyt ve vlhku, v mazlavém blátě se podepsal na jeho kloubech. Jeskyňářů, jako je on nebo Střelec, je v Česku necelá tisícovka. Nejvíc v Moravském krasu, kde je nejvíc jeskyní. V Čechách se nejvíc jeskyňářů zaměřuje na Český kras.

Zaplaťte si tajemno

České podzemí však neposkytuje jen zábavu jeskyňářům. Turistický ruch spojený s jeskyněmi je zdrojem peněz: lidé nacházeli v jeskyních zaměstnání už v devatenáctém a dvacátém století. Při těžbě fosfátů nebo při úpravách podzemních prostor pro turisty.

A badatel Karel Absolon při zpřístupňování Punkevních jeskyní na začátku dvacátého století oslnil i dosud nevídanou technikou: nasadil potápěče, mohutná čerpadla a kamenovrtačské oddíly s dynamitem. Příroda však utrpěla a dnes by takový postup asi nikdo nedovolil.

"Takovým destruktivním způsobem můžeme dnes postupovat jen v krajním případě. Ale je to vybudováno, tak proč to nenabídnout turistům,“ říká jeskyňář a starosta obce Rudice na Blanensku Roman Šebela. On sám nabízí něco jiného: v rámci kurzů speleologie ukazuje jeskyně takové, jaké je stvořila příroda.

"To tajemno lidi láká. A uvolňuje se tak i jakýsi tlak lidí, kteří do jeskyní lezli na černo. Docházelo k úrazům,“ vysvětluje. Zájem je velký. Kdo se chce podívat do neporušené jeskyně, musí se objednat dva měsíce dopředu.

I Šebela jako každý jeskyňář touží po objevech neznámých podzemních prostor. "Dobýváme vesmír a pod nohama je svět, který možná čeká na své objevení,“ říká.

Podle něj není vyloučeno, že se najdou jeskyně srovnatelné s těmi, které dnes v okolí Macochy obdivují tisíce turistů.

"Naděje tu je,“ říká.