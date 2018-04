I přes častý déšť jsou kempy u Orlické přehrady naplněné

9:10 , aktualizováno 9:10

Deštivé počasí posledních dnů přidělává starosti správcům kempů u Orlické přehrady na Příbramsku. Přeháňky vyhánějí turisty od vody, ti si pak leckdy dovolenou zkrátí nebo ji úplně odřeknou. Přesto ale stanové tábory prázdnotou nezejí. V kempu Popelíky je z 250 míst v současné době obsazeno asi 90 procent, na rozdíl od jiných let, kdy bylo stanové městečko plné. "Je to hlavně kvůli počasí," posteskl si správce Štefan Buksa. Vinu dává i opravě nedalekého mostu přes Orlickou přehradu, která zkomplikovala dopravu v okolí vodní nádrže. Mnoho lidí od cesty do kempu jistě odradila i sedmadvacetikilometrová objížďka, domnívá se.